Daugiau nei 1500 žmonių buvo kankinami rusų sulaikymo kamerose Chersone

„Tyrimo duomenimis, laisvės atėmimo vietose neteisėtai buvo laikoma beveik 2000 žmonių, daugiau nei 1500 iš jų buvo kankinami. Šiuo metu aukomis pripažinta ir apklausta beveik 800 žmonių“, – pranešė Chersono srities prokuratūros Kovos su nusikaltimais ginkluoto konflikto sąlygomis skyriaus vadovas Oleksijus Butenka.
Jo straipsnyje sakoma, kad rusai Chersono srityje įrengė 13 kankinimo kamerų. Vienuolika iš jų buvo dabar ukrainiečių išlaisvintoje teritorijoje, o dvi – ir toliau rusų okupuojamoje srities dalyje. Septynios kankinimų vietos buvo įrengtos Chersono rajone, keturios – Berislavo rajone ir po vieną Heničesko ir Kachovkos rajonuose.
Remdamosi tyrimų rezultatais, teisėsaugos institucijos pranešė apie 71 įtariamąjį 32-ose baudžiamosiose bylose, kaltinimai perduoti teismui.
Pabrėžiama, kad okupantai vedė žmones į kankinimo kameras ne tik tam, kad išgautų informaciją ar priverstų bendradarbiauti. Kai kuriais atvejais aukos ar jų artimieji buvo verčiami mokėti išpirką – sumos siekia šimtus tūkstančių grivinų.
Chersono srities tyrėjai iš viso tiria 4500 rusų įvykdytų karo nusikaltimų bylų.