Dar keturiuose Prancūzijos miestuose – didžiausias koronaviruso pavojaus lygis

Didžiausias koronaviruso pavojaus lygis nuo šeštadienio įvedamas Lione, Lilyje, Grenoblyje ir Sen Etjene, sakė O. Veranas. Miestuose, be kita ko, turės būti uždaromi visi barai, o restoranai bus priversti laikytis griežtesnių sveikatos protokolų.

Tokio žingsnio nuspręsta imtis praėjus dienai po to, kai šalyje buvo užfiksuotas per parą patvirtinamų COVID-19 atvejų rekordas – teigiamus testų rezultatus gavo net 18 746 žmonės. Per tą patį laikotarpį virusas taip pat pareikalavo 80 gyvybių.

Šalyje kai kur jau griebiamasi drastiškų priemonių – aplink Paryžių esančio Il de Franso regiono ligoninėse imtasi ekstremalių situacijų plano ir pagal jį atšaukiamos planinės operacijos, siekiant atlaisvinti erdvės koronaviruso pacientams.

Prancūzija patenka tarp Europos valstybių, kurias smarkiausiai paveikė anksčiau šiemet smogusi pirmoji koronaviruso banga. Šalyje virusas iš viso pasiglemžė jau per 32 tūkst. gyvybių.

Šalies vyriausybė yra sakiusi, kad yra pasiryžusi išvengti griežto 55 dienų karantino, šalyje galiojusio nuo kovo 17 iki gegužės 11 dienos.