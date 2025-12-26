Buvęs Malaizijos premjeras nuteistas dėl 21 pinigų plovimo epizodų rezonansinėje korupcijos byloje

„Šis teismas pripažįsta kaltinamąjį kaltu pagal visus 21 kaltinimus ir atitinkamai jį nuteisia“, – paskelbė teisėjas Collinas Lawrence’as Sequerah.
Prieš tai penktadienį teismas pripažino N. Razaką kaltu dėl piktnaudžiavimo savo įgaliojimais.
„Prokuratūra įrodė kaltinimus kaltinamajam be pagrįstos abejonės dėl pirmojo kaltinimo“, – paskelbė teisėjas.
Nuo 2018 m., kai N. Razakas pralaimėjo rinkimus, visos paeiliui buvusios vyriausybės tyrė jo ir jo žmonos Rosmah Mansor veiklą.
Dabartiniame teisminiame procese 72-ejų buvęs Malaizijos vyriausybės vadovas kaltinamas keturiais piktnaudžiavimo valdžia epizodais ir 21 pinigų plovimo epizodu, susijusiais su skandalu, kuris išsivystė į tyrimus, pradėtus keliose šalyse, įskaitant JAV, ir pakenkė Malaizijos tarptautinei reputacijai.
N. Razakui gresia dar keleri metai kalėjimo, be jau atliekamos šešerių metų bausmės, skirtos po nuosprendžio kitoje byloje, susijusioje su 1MDB (angl. 1Malaysia Development Berhad) fondu.
1MDB buvo valstybinis investicinis fondas, kurį 2009 m., netrukus po tapimo ministru pirmininku įkūrė N. Razakas.
Premjerui atidžiai prižiūrint, fondas investavo į elektrinės, energetikos infrastruktūrą ir nekilnojamąjį turtą Malaizijoje ir Artimuosiuose Rytuose, N. Razakui atidžiai prižiūrint.
Informatoriai teigė, kad fondą įsteigti padėjo ir priėmė svarbiausius finansinius sprendimus priėmė daug ryšių turėjęs Malaizijos finansininkas Jho Low, kuris oficialių pareigų nėjo. Jis šiuo metu slapstosi.
Fondo veikla labiau susidomėta 2014 m., kai jo skolos išaugo iki maždaug 11 mlrd. JAV dolerių ir kilo klausimų dėl dingusių pinigų.
Pirmiausia apie tai pranešė naujienų portalas „Sarawak Report“, o 2015 m. – „The Wall Street Journal“, kuris paskelbė dokumentus, rodančius, kad N. Razakas į asmenines sąskaitas gavo mažiausiai 681 mln. JAV dolerių.
