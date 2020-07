Bulgarijoje kasdien fiksuojamas naujų COVID-19 atvejų rekordas

Bulgarijos medikai trečią dieną paeiliui fiksuoja rekordinį per parą nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičių. Tai penktadienį pranešė šalies Sveikatos apsaugos ministerijos informacinis portalas.

Per pastarąsias 24 valandas nustatyta 330 naujų užsikrėtimo atvejų – 90 daugiau negu diena anksčiau, kai taip pat buvo užfiksuotas rekordinis rodiklis – 240 naujų atvejų per parą. Ankstesnis antirekordas buvo pasiektas dar diena anksčiau – tada per 24 valandas Bulgarijoje koronavirusas buvo diagnozuotas 188 žmonėms.

Oficialiais duomenimis, bendras infekuotųjų skaičius Bulgarijoje išaugo iki 6 672, tarp jų – 490 medicinos darbuotojų. Per pastarąsias 24 valandas mirė trys pacientai, kuriems buvo diagnozuotas koronavirusas, iš viso užfiksuotos 262 mirtys.

Pirmieji užsikrėtimo koronavirusu atvejai Bulgarijoje buvo nustatyti kovo 8 d. Nuo kovo 13 d. iki gegužės 14 d. šalyje galiojo nepaprastoji padėtis. Šiuo metu Bulgarijoje išlieka nepaprastosios epideminės situacijos režimas, kuris pratęstas iki liepos pabaigos. Piliečiai turi laikytis socialinio atstumo ir dėvėti apsaugines kaukes uždarose viešose vietose.

Dėl infekuotųjų skaičiaus augimo šalyje nuo liepos 10 d. uždaromi naktiniai klubai, barai ir diskotekos uždarose patalpose, draudžiama organizuoti šventinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 30 žmonių, visos sporto varžybos turi vykti be žiūrovų.