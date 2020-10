Britanijoje atšaukiamos pirmosios onkologinės operacijos

Notingame ir apylinkėse penktadienį, anot britų žiniasklaidos, bus smarkiai sugriežtinti kontaktų ribojimai. Visa Notingamšyro grafystė tada bus priskirta aukščiausiai pavojaus zonai. Skirtingų namų ūkių nariai, pavyzdžiui, nebegalės susitikti namuose. Pastaruoju metu 100 000 gyventojų tenkantis naujų infekcijų per septynias dienas rodiklis čia siekė 347.

Specialistai būgštauja, kad per antrąją pandemijos bangą Didžiojoje Britanijoje gali mirti dar daugiau žmonių nei per pirmąją. Šalyje mirčių jau yra per 61 000.