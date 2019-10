Bolivijos opozicija surengė visuotinį streiką dėl prezidento rinkimų rezultatų

Aktyvistai sukilo skaičiuojant prezidento rinkimų rezultatus. Preliminarūs rezultatai rodė, kad per sekmadienį įvykusius rinkimus Evo Moralesas tik nedideliu atotrūkiu aplenkė pagrindinį varžovą Carlosą Mesą, todėl manyta, kad bus rengiamas antrasis turas. Tačiau vėliau paskelbti atnaujinti rezultatai rodė galimą E. Moraleso pergalę per pirmąjį turą – tuo atveju jau ilgai valdžioje išsilaikęs prezidentas šaliai vadovautų dar vieną kadenciją. Oponentas C. Mesa tai pasmerkė kaip sukčiavimą.

Opozicijos protestuotojai ir policijos pareigūnai šalies sostinėje La Pase susirėmė jau antrą naktį iš eilės, augant įtampai dėl ketvirtosios kadencijos siekiančio E. Moraleso pergalės. Keli šimtai šalia rinkimų institucijos būstinės susibūrusių aktyvistų į policiją svaidė akmenis. Pareigūnai atsakė ašarinėmis dujomis.

Amerikos valstybių organizacijos (OAS) atstovai teigė, kad kiek vėliau po preliminarių rezultatų paskelbti skaičiai rodė „drastišką ir sunkiai paaiškinamą preliminarių rezultatų tendencijos pokytį“.

Oficialūs prezidento rinkimų rezultatai dar nėra paskelbti, ir Bolivijos vyriausybė antradienį paragino OAS, kad ši „kaip įmanoma greičiau“ surengtų balsų skaičiavimo auditą. Surengus auditą bus galima nustatyti, ar balsai buvo skaičiuojami tiksliai ir ar laikytasi visų sąžiningų rinkimų principų.