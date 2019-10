Bolivijoje skaičiuojant prezidento rinkimų balsus prasiveržė smurtas

Abiejų stovyklų šalininkai susirėmė sostinėje La Pase, o pietiniame Sukrės mieste įtūžusi minia padegė vietos rinkimų komisijos būstinę, parodė šalies televizija.

Preliminarūs rezultatai rodė, kad per sekmadienį įvykusius rinkimus E. Moralesas nedideliu atotrūkiu aplenkė savo pagrindinį varžovą eksprezidentą Carlosą Mesą (Karlosą Mesa), todėl manyta, kad bus rengiamas antrasis turas. Kai rinkimus organizavusios institucijos paskelbė paskelbė atnaujintus rezultatus, rodančius galimą E. Moraleso pergalę per pirmąjį turą, C. Mesa tai pasmerkė kaip „sukčiavimą“.

„Nepripažinsime tų rezultatų, kurie yra gėdingo visiško sukčiavimo, keliančio Bolivijos visuomenėje nereikalingą įtampą, dalis“, – tvirtino opozicijos kandidatas.

2001–2005 metais šalies prezidento pareigas jau ėjęs C. Mesa apkaltino E. Moralesą slaptai bendrininkaujant su Aukščiausiuoju rinkimų tribunolu (TSE), kad suklastotų rezultatus ir išvengtų antrojo turo.

Vašingtonas pasmerkė Tribunolo „mėginimus pakirsti Bolivijos demokratiją atidedant balsų skaičiavimą ir imantis veiksmų, pakertančių Bolivijos rinkimų patikimumą“.

„Raginame TSE nedelsiant imtis veiksmų, kad balsų skaičiavimo procesui būtų grąžintas patikimumas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė JAV aukščiausio rango diplomatas Lotynų Amerikai Michaelas Kozakas (Maiklas Kozakas).

Staigūs pokyčiai

Rinkimų stebėtojai iš Amerikos valstybių organizacijos (OAS) išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl staigių pokyčių skaičiuojant balsalapius, rodančių, kad E. Moralesas artėja prie užtikrintos pergalės jau pirmajame ture.

„OAS misija reiškia didelį susirūpinimą ir nuostabą dėl drastiškų ir sunkiai paaiškinamų preliminarių rezultatų krypties pokyčių, paaiškėjusių po rinkimų pabaigos“, – nurodoma organizacijos išplatintame pranešime.

Vėlai sekmadienį paskelbti preliminarūs rezultatai rodė, kad nei 59 metų E. Moralesas, nei 66 metų C. Mesa neužsitikrino balsų daugumos, ir „davė aiškų signalą, kad reikės antrojo turo“, pažymėjo OAS misija.

Remiantis daliniais rezultatais, pirmavo 45 proc. balsų surinkęs E. Moralesas, o antroje vietoje liko C. Mesa, užsitikrinęs 38 proc. rinkėjų paramą. Tai reikštų, kad dabartiniam prezidentui pirmą kartą tektų varžytis antrajame rate.

Tačiau vėlai pirmadienį, po ilgo delsimo, buvo paskelbti naujesni rezultatai, rodantys, kad suskaičiavus 95 proc. balsalapių E. Moralesas artėja prie triumfo.

OAS paprašė už rinkimus atsakingus pareigūnus „ryžtingai ginti Bolivijos liaudies valią“, taip pat paragino laikytis santūrumo gatvėse, pasirodžius pranešimams, kad abiejų kandidatų šalininkai susirėmė La Pase.

„Šioje keblioje situacijoje nepaprastai svarbu laikytis ramybės ir vengti bet kokio smurto“, – pabrėžė organizacija.