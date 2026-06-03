Benjaminas Netanyahu po išpuolio prieš Kuveitą sako, kad Iranas žaidžia su ugnimi

„Iranas tikrai žino, ką pasakė (JAV) prezidentas, kad prireikus bus grįžta prie visapusiškų karinių veiksmų“, – sakė B. Netanyahu interviu JAV televizijos kanalui CNBC, kai jo paklausė, ar po neseniai įvykusių išpuolių prieš Kuveitą ir Bahreiną vis dar galioja paliaubos.
„Žinote, tai (JAV) prezidento sprendimas. Izraelis yra pasirengęs ir JAV pajėgos yra pasirengusios. Manau, Iranas turėtų į tai atsižvelgti. Manau, jie į tai atsižvelgia, bet jie žaidžia su ugnimi, tai aišku“, – pridūrė jis.
Kuveitas anksčiau pranešė užfiksavęs 30 Irano trečiadienį paleistų balistinių raketų ir dronų.
Šalies sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad trečiadienį per Irano ataką Kuveito oro uoste buvo sužeisti mažiausiai 63 žmonės.
Pareigūnai kiek anksčiau skelbė apie vieną žuvusįjį. Šaltinis oro uoste naujienų agentūrai AFP sakė, kad žuvęs asmuo yra Kuveito oro uoste buvęs Indijos pilietis.
Po šios atakos Kuveito užsienio reikalų viceministras Hamadas Suleimanas al Mashaanas (Hamadas Suleimanas Mašaanas) iškvietė Irano reikalų patikėtinį Kuveite Hamedą Hamidą Yaqoubi Farą (Hamedą Hamidą Jakubį Farą) ir „įteikė jam oficialią protesto notą dėl besitęsiančių Irano atakų ir sprendimą sumažinti Irano ambasados šalyje narių skaičių bei paskelbti du Irano diplomatinės misijos narius nepageidaujamais asmenimis, reikalaujant jų išvykimo iš Kuveito (...) teritorijos per ne ilgesnį kaip 24 valandų laikotarpį“, sakoma ministerijos paskelbtame pranešime.
Kuveitas taip pat pareiškė, kad jo teritorija ir oro erdvė nėra naudojamos „jokios šalies“ puolimui, paneigdamas Irano teiginius, kad JAV iš ten rengia smūgius.
„Kuveitas kategoriškai atmeta bet kokį savo teritorijos ar oro erdvės panaudojimą priešiškiems veiksmams prieš bet kurią šalį, pabrėždamas, kad melagingi Irano teiginiai yra nepagrįsti ir neturi jokių įrodymų“, – pareiškė šalies užsienio reikalų viceministras.
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