„Baltarusiškuoju maršrutu“ į Vokietiją atvyksta vis daugiau migrantų

Vokietijos pareigūnai trečiadienį pareiškė, kad pastaraisiais mėnesiais išaugo migrantų, atvykstančių į šalį per Lenkiją ir Baltarusiją, srautas.

Federalinė policija informavo, kad šiais metais daugiau kaip 4 300 žmonių neteisėtai kirto Vokietijos ir Lenkijos sieną. Anot naujienų agentūros DPA, dauguma migrantų buvo iš Irako, Sirijos, Jemeno ir Irano.

Nuo sausio iki liepos „baltarusiškuoju maršrutu“ atvyko 26 žmonės, per rugpjūtį – jau 474, per rugsėjį – 1 914, o per pirmąsias 11-a spalio dienų – 1 934 asmenys, nurodė federalinė policija.

Dauguma atvykstančiųjų patenka į prieglobsčio prašytojų priėmimo centrus rytinėje Brandenburgo žemėje. Ten šalia stacionarių patalpų, pritaikytų 3 500 žmonių, pastatytos palapinės, kad būtų pakankamai vietos 5 tūkst. migrantų.

„Situacija nėra dramatiška, bet ji sudėtinga“, – sakė Olafas Jansenas, centrinio užsieniečių biuro rytiniame Eizenhiutenštato mieste vadovas.

Jis pridūrė, jog taip pat nerimaujama, kad tarp naujai atvykusių asmenų gali pradėti plisti koronavirusas.

Europos Sąjungos lyderiai, tarp jų Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kaltina kaltina Baltarusijos režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija keršijant už bloko sankcijas Minskui dėl represijų prieš opoziciją.

Tūkstančiai migrantų buvo atvilioti į Baltarusiją siūlant nemokamas turistines vizas ir tyčia dezinformuojant žmones, kad jie gali gauti prieglobstį ES neteisėtai kirtę sienas į kaimynines šalis Lenkiją, Lietuvą bei Latviją.

Neseniai keletas jų mirė nuo išsekimo, bandydami pasiekti Lenkiją per miškingą ir pelkėtą teritoriją.

2015–2016 metais daugiau kaip milijonas žmonių, bėgusių nuo karo Vidurio Rytuose, leidosi į pavojingas keliones per Viduržemio ir Egėjo jūras, vildamiesi rasti saugų prieglobstį Vakarų Europoje, ypač Vokietijoje.

Reaguodama į migrantų antplūdį ES pasienyje ėmė įrenginėti betono ir pjaunančios vietos užtvaras, vykdyti stebėjimą dronais. Bendrija taip pat sudarė susitarimus su Turkija ir Libija, kad šios neleistų migrantams vykti į Europą.

Per Rytų Europos miškus ir pelkes migrantai į ES plūstelėjo tik po to, kai Bendrija ėmėsi sankcijų prieš Baltarusijos autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimą dėl suklastotų rinkimų ir represijų prieš protestuotojus.