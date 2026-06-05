Baku: per dronų ataką Azovo jūroje žuvo penki azerbaidžaniečiai

Remdamasi oficialiu Rusijos pranešimu, perduotu Baku, ministerija nurodė, kad dviejų laivų, kurie, jos teigimu, nepriklauso Azerbaidžanui, įgulose buvo 25 Azerbaidžano piliečiai.
„Rusijos pusė pateikė atitinkamą informaciją, kad per išpuolį iš viso žuvo penki mūsų piliečiai, o trys buvo sužeisti“, – nurodė URM.
Ji pridūrė, kad sužeistieji buvo nugabenti į ligoninę Rusijos Jeisko mieste prie Azovo jūros, o į įvykio vietą išvyko ambasados darbuotojai.
Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Galuzinas dėl išpuolio apkaltino Ukrainą, remdamasi jo komentarais pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida.
Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdis pareiškė, kad Ukrainos dronai „birželio 5-osios naktį smogė penkiems neteisėtai plaukiojantiems laivams Mariupolio ir Berdiansko uostuose bei laikinai okupuotų teritorijų pakrančių vandenyse“.
Pasak jo, šie laivai buvo naudojami grūdams iš okupuotos Ukrainos gabenti.
R. Brovdis konkrečiai neužsiminė apie Baku pareiškimą, kad žuvo penki Azerbaidžano piliečiai.