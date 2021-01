Bagdado centre nugriaudėjus dviem sprogimams žuvo mažiausiai 20 žmonių

Ministerijos teigimu, pirmasis mirtininkas puolė į turgų ir pareiškė prastai besijaučiantis, kad aplink jį susirinktų žmonės. Tada jis detonavo savo sprogmenis.

Žmonėms susirinkus aplink aukas, antrasis užpuolikas susprogdino savo bombą, sakoma ministerijos pranešime.

Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad mobilizavo medikus visoje sostinėje reaguoti į šį kruviną išpuolį.

Naujienų agentūros AFP žurnalistas iš įvykio vietos pranešė, kad sprogdinimas įvyko Tajarano aikštėje didžiuliame dėvėtų drabužių turguje po atviru dangumi, kur ketvirtadienio rytą buvo daug žmonių.

Saugumo pajėgos aptvėrė teritoriją, o paramedikai stengėsi padėti nukentėjusiesiems.

Po daugelio metų kruvino smurto mirtininkų sprogdinimai Irako sostinėje tapo gana reti. Vėliausias toks išpuolis įvyko 2019 metų birželį, per jį žuvo keli žmonės.

2018-ųjų sausį per mirtininko sprogdinimą Tajarano aikštėje žuvo daugiau nei 30 žmonių. Ši ataka surengta keli mėnesiai iki parlamento rinkimų.

Prieš rinkimus Irake paprastai suintensyvėja smurtas, įskaitant sprogdinimus ir žmogžudystes.

Irakas šiais metais ruošiasi naujiems visuotiniams rinkimams, kuriuos ministras pirmininkas Mustafa al Kadhemi (Mustafa Kazemis) iš pradžių buvo paskyręs birželį – beveik metais anksčiau nei numatyta – reaguodamas į 2019 metų protestus.

Tačiau pareigūnai derasi dėl galimybės juos surengti spalį, kad būtų daugiau laiko registruoti rinkėjus ir naujas partijas.

Atsakomybės už ketvirtadienio išpuolį kol kas niekas neprisiėmė, bet mirtininkų atakas rengdavo ultrakonservatyvios islamistų grupės, pastaruoju metu – „Islamo valstybė“ (IS).

Irakas 2017 metų pabaigoje paskelbė po įnirtingos, trejus metus trukusios kampanijos nugalėjęs IS, tačiau šios grupuotės „miegančios kuopelės“ toliau veikia dykumų ir kalnų rajonuose, per atakas dažniausiai taikydamosi į saugumo pajėgas ar valstybės infrastruktūrą. Per šiuos išpuolius žūsta palyginti nedaug žmonių.

Vis dėlto JAV vadovaujama koalicija, rėmusi Irako kampaniją prieš IS, per pastaruosius metus gerokai sumažino savo karių skaičių, remdamasi padidėjusiais Irako karių pajėgumais.

Jungtinės Valstijos, kurių pajėgų dalis koalicijoje didžiausia, Irake paliko 2 500 karių, o prieš metus jų buvo 5 200.

Jie daugiausia atsakingi už mokymą, stebėjimą bepiločiais orlaiviais ir oro antskrydžius, o Irako saugumo pajėgos rūpinasi saugumu miestų teritorijose.