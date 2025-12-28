 Per avariją Reino upėje į šaltą vandenį įkrito dešimt irkluotojų

Per avariją Reino upėje į šaltą vandenį įkrito dešimt irkluotojų

2025-12-28 18:35
Viljama Sudikienė (DPA)

Sekmadienį netoli pietinio Vokietijos Manheimo miesto per dviejų irklavimo valčių avariją į šaltus Reino upės vandenis įkrito dešimt žmonių. Policija pranešė, kad keli Špejerio irklavimo klubo irkluotojai patyrė hipotermiją. 

Per avariją Reino upėje į šaltą vandenį įkrito dešimt irkluotojų
Per avariją Reino upėje į šaltą vandenį įkrito dešimt irkluotojų / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

20 irkluotojų nuo 55 iki 65 metų plaukė Reinu, kai apvirto dvi valtys. Dešimt sportininkų įkrito į 4,2 laipsnio Celsijaus vandenį. Policijos atstovas spaudai teigė, kad jie vilkėjo sportinę aprangą ir gelbėjimosi liemenes, bet nevilkėjo hidrokostiumų.

Atvykus gelbėjimo tarnyboms, jie jau buvo pasiekę krantą, padedami kitų grupės narių. Ugniagesiai ir vandens policija valtimi nuplukdė juos į netoliese esantį paplūdimį, kur jau laukė greitosios pagalbos automobilis. Aštuoni žmonės buvo nuvežti į ligoninę, du iš jų pasiliko joje nakčiai.

Incidento, įvykusio judriame upės vingyje, kur šiuo metu vandens lygis žemas, priežastis kol kas neaiški. 

Šiame straipsnyje:
upė
Reino upė
hipotermija
Vokietija
irkluotojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų