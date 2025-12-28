Per avariją Reino upėje į šaltą vandenį įkrito dešimt irkluotojų

20 irkluotojų nuo 55 iki 65 metų plaukė Reinu, kai apvirto dvi valtys. Dešimt sportininkų įkrito į 4,2 laipsnio Celsijaus vandenį. Policijos atstovas spaudai teigė, kad jie vilkėjo sportinę aprangą ir gelbėjimosi liemenes, bet nevilkėjo hidrokostiumų.
Atvykus gelbėjimo tarnyboms, jie jau buvo pasiekę krantą, padedami kitų grupės narių. Ugniagesiai ir vandens policija valtimi nuplukdė juos į netoliese esantį paplūdimį, kur jau laukė greitosios pagalbos automobilis. Aštuoni žmonės buvo nuvežti į ligoninę, du iš jų pasiliko joje nakčiai.
Incidento, įvykusio judriame upės vingyje, kur šiuo metu vandens lygis žemas, priežastis kol kas neaiški.
Naujausi komentarai