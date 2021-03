Ataskaita: Kinija vykdo uigūrų genocidą

Vašingtone įsikūrusios analitinio centro „Newlines Institute for Strategy and Policy“ ataskaita pateikia nepriklausomą analizę, kuria aiškinama, kokia teisinė atsakomybė grėstų Pekinui dėl Kinijos veiksmų šiaurės vakariniame Sindziango regione.

Žmogaus teisių aktyvistai sako, kad Sindziango regione įkurtas platus neteisminio kalinimo stovyklų tinklas, kuriame laikoma daugiau nei milijonas žmonių. Šias stovyklas Kinija vadina profesinio mokymo centrais, skirtais ekstremizmo pavojui sumažinti.

„Uigūrai patiria smarkią fizinę ir psichologinę žalą dėl sisteminių kankinimų ir žiauraus stovyklų prižiūrėtojų elgesio, įskaitant išprievartavimus, seksualinę prievartą, išnaudojimą ir viešą pažeminimą“, – rašoma ataskaitoje.

Sausį kadenciją baigiančio prezidento Donaldo Trumpo administracija paskelbė, kad Kinija vykdo genocidą prieš uigūrus bei kitas, daugiausia musulmoniškas, mažumas.

Kanados parlamento nariai vasarį balsavo dėl Pekino elgesio su uigūrais įvardijimo genocidu, bei paragino Kanados ministrą pirmininką Justiną Trudeau (Džastiną Triudo) padaryti tą patį.

„Newlines Institute for Strategy and Policy“ nurodė, kad Pekino elgesį su uigūrais JT genocido konvencijos kontekstu nagrinėjo daugiau nei 30 įvairių sričių – nuo tarptautinės teisės iki Kinijos etninės politikos – specialistų.

„Siekia visiško uigūrų sunaikinimo“

JT Generalinė Asamblėja konvenciją „Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį“ patvirtino 1948 metų gruodį. Dokumentą pasirašė 152 šalys, tarp jų ir Kinija.

Konvencijoje apibrėžiami specifiniai genocido požymiai, tokie kaip tyčinis sąlygų, „kuriomis siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti kokią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę“, sukūrimas.

Bet koks konvencijos pažeidimas gali būti laikomas genocidu, tačiau, pasak ataskaitos, Kinijos pareigūnai pažeidė „visas įmanomas sąlygas“.

„Asmenys ir įstaigos, vykdančios šiuos genocido aktus, yra visi valstybės pareigūnai bei įstaigos, kurie yra kontroliuojami valstybės [vadovų] – jie siekia visiško uigūrų mažumos sunaikinimo“, – rašoma ataskaitoje.

JAV Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price'as (Nedas Praisas) nurodė, kad ši ataskaita patvirtina Jungtinių Valstijų poziciją, kad Kiniją vykdo genocidą Sindziange.

„Mes tvirtai laikomės šios pozicijos. Iš tiesų, pasirodo naujų ataskaitų, net ir šiandien, kurios detaliau aprašo tai, kas vyksta Sindziange“, – Price'as sakė žurnalistams.

„Newlines Institute for Strategy and Policy“, kuris anksčiau buvo žinomas kaip „Center for Global Policy“, gruodį publikavo ataskaitą, kurioje teigiama, kad mažumų atstovai Sindziange yra prievarta verčiami nuimti medvilnės derlių pagal vieną valstybinę programą.

Ataskaitoje, kuri taip pat remiasi internete paskelbtais vyriausybės dokumentais, sakoma, kad uigūrų, priverstų rinkti medvilnę trijuose regionuose, kur šios etninės grupės žmonės sudaro gyventojų daugumą, skaičius yra šimtais tūkstančių didesnis negu buvo skelbta 2018 metais. Tuo metu manyta, kad į šią veiklą įtrauktų žmonių yra 517 tūkstančių.

Kinija įnirtingai neigia kaltinimus dėl prievartinio uigūrų darbo Sindziange ir sako, kad apmokymai, darbo programos ir geresnis švietimas padeda sumažinti ekstremizmą regione.