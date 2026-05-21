Analitikai: Ukrainos pajėgos atgauna taktinę iniciatyvą

ISW teigimu, pastaraisiais mėnesiais Ukrainos pajėgos surengė virtinę kontratakų įvairiose fronto vietose ir pasiekė reikšmingiausių laimėjimų mūšio lauke nuo Ukrainos įsiveržimo į Kursko sritį 2024 m. rugpjūtį.
Analitikai pabrėžia, kad nuo 2025 m. lapkričio mėnesio Ukrainos pajėgos atkovojo didelę Kupjansko dalį, 2026 m. žiemą ir pavasarį išlaisvino daugiau nei 400 kvadratinių kilometrų plotą Pietų Ukrainoje, o nuo šių metų balandžio pabaigos išlaisvino kelias gyvenvietes vakarinėje Zaporižios srityje.
Pranešime sakoma, kad Ukrainos kontratakos pietuose „privedė prie kaskadinių operacinių ir strateginių padarinių Rusijos tęsiamam 2026 m. pavasario ir vasaros puolimui prieš Tvirtovių juostą, tai verčia Rusiją rinktis, ar gintis nuo Ukrainos kontratakų, ar skirti žmogiškuosius ir materialinius išteklius prioritetiniams sektoriams“.
ISW teigia, kad nuo 2026 m. pradžios suintensyvėjusi Ukrainos vidutinio nuotolio smūgių kampanija prieš Rusijos logistiką, karinę įrangą ir žmogiškuosius išteklius irgi sumažino Rusijos pajėgų gebėjimą vykdyti puolamąsias operacijas visame kovos teatre ir greičiausiai parėmė pastaruoju metu Ukrainos vykdomą puolimą.
„Tikėtina, kad Ukrainos pajėgos dar labiau išplės vidutinio nuotolio smūgių kampaniją ir tęs kontratakas pažeidžiamuose fronto linijos sektoriuose, o tai veikiausiai dar labiau apsunkins Rusijos puolamąsias operacijas“, – sakoma ISW ataskaitoje.