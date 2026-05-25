Analitikai: smūgis Kijevui – Putino bandymas ištrinti pažeminimą

„Anksčiau Kremlius grasino smogti į sprendimų priėmimo centrus Kyjive, įskaitant ir raketa „Orešnik“, jei Ukrainos pajėgos smogtų Rusijai švenčiant vadinamąją Pergalės dieną, bet Ukraina to nepadarė. Kremlius grasino panaudoti raketas „Orešnik“ (...) tikriausiai siekdamas nuslėpti negebėjimą apginti Rusijos oro erdvę nuo Ukrainos smūgių toli užnugaryje“, – teigia JAV analitikai.
ISW analitikai Rusijos smūgį Kyjivui interpretavo kaip V. Putino tęsiamų pastangų „ištrinti pažeminimą, susijusį su Pergalės dienos paradu“. ISW pridūrė, kad ataka buvo skirta pademonstruoti jėgą po plačiai kritikuoto parado.
„Rusijos smūgis visiškai pažeidžia trijų dienų Pergalės dienos paliaubų, kurių Ukraina laikėsi, dvasią ir rodo, kad Putinas nesilaiko jokių susitarimų, kurie neatneša jam jokios reikšmingos naudos“, – pabrėžė analitikai.
Tuo metu Rusijos karą palaikantys „Z“ tinklaraštininkai smūgius pavadino simboliškais ir susiejo juos su Rusijos nesėkmėmis mūšio lauke. Jie taip pat aštriai kritikavo gegužės 24 d. įvykdytas atakas kaip brangiai kainavusias, bet kariniu požiūriu neveiksmingas. Jie pabrėžė, kad raketos „Orešnik“ smūgis į Bila Cerkvą neturėjo aiškaus ar kariniu požiūriu reikšmingo taikinio.
„Rusijos pajėgos prastai pasirodo mūšio lauke ir nesugeba pasiekti reikšmingos pažangos per 2026 m. pavasario ir vasaros kampaniją, nes Ukrainos pajėgos toliau kontratakuoja ir dideliu mastu suduoda vidutinio nuotolio smūgius į taikinius Rusijoje, taip pat ir giliai jos užnugaryje“, – sakoma pranešime.
Pasak ISW, Rusijos pajėgos vis dažniau pasitelkia didelio masto dronų, ypač „Shahed“ tipo bepiločių orlaivių, smūgius, kad perkrautų Ukrainos oro gynybą ir pagerintų raketų smūgių veiksmingumą, nors perėmimo rodiklis labai geras.
Naktį į sekmadienį Rusija surengė didelio masto ataką prieš Ukrainą, panaudojusi dronus ir iš oro, jūros bei žemės paleidžiamas raketas, dislokavo iš viso 690 raketų ir dronų, pagrindinis taikinys buvo Kyjivas.
Ukrainos oro pajėgų ryšių skyriaus vadovas Jurijus Ihnatas sakė, kad Rusija panaudojo ir raketą „Orešnik“, ji buvo paleista iš Kapustin Jaro poligono ir buvo nukreipta į Bila Cerkvos rajoną Kyjivo srityje. Per Rusijos didelio masto ataką visoje Ukrainoje buvo sužeista arti šimto žmonių, keturi žuvo.