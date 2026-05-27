Analitikai išsamiai aprašė Rusijos hibridines operacijas Europoje

Duomenys apie šias operacijas buvo paskelbti platformoje „Telegram“, teigia Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras, kurį cituoja „Ukrinform“.
Analitikai rėmėsi dokumentais, kuriuos gavo žurnalistai iš „Delfi Estonia“ ir kuriais pasidalino su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos tinklu „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP).
Remiantis nutekėjusia informacija, šioms operacijoms organizuoti Maskva naudoja į sankcijų sąrašą įtrauką agentūrą „Social Design Agency“, o grupės veiklą, kaip pranešama, tiesiogiai prižiūri Rusijos prezidento administracijos pareigūnai.
Paskelbtuose dokumentuose atskleidžiamas išsamus hibridinių atakų 2025–2026 m. planas, įskaitant tokius incidentus kaip kiaulių galvų palikimas prie mečečių Paryžiuje, Holokausto muziejaus išniekinimas ir planas išniekinti Charles'io de Gaulle'io paminklą, visu tuo apkaltinant vadinamuosius „Ukrainos nacionalistus“.
Dokumentuose taip pat minimas dezinformacijos projektas, kuriuo skleidžiami melagingi teiginiai apie „elitinį nekilnojamąjį turtą“, neva priklausantį Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Šis projektas vidiniuose susirašinėjimuose apibūdinamas kaip „sėkminga kampanija“.
Kovos su dezinformacija centro teigimu, tyrimas rodo milžinišką Rusijos slaptos įtakos tinklo Europoje mastą ir jo veiklos sistemingumą. Kremliaus vykdomas agentų verbavimas užsienyje informacinėms operacijoms vykdyti, pasak Kovos su dezinformacija centro, sukuria ilgalaikę hibridinę grėsmę, dėl kurios būtina griežčiau prižiūrėti su Rusija susijusias struktūras visoje Europoje.
Anksčiau Lenkijos žvalgybos tarnybos įspėjo, kad Rusija plečia hibridines operacijas ES šalyse, įtraukdama radikalizuotus jaunuolius, nusikalstamas grupuotes ir užsieniečius, primena „Ukrinform“.
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