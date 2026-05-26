Ambasadorė: ES diplomatai iš Kyjivo nesitrauks

„Tas pats režimas, kuris kasnakt rengia raketų ir dronų atakas prieš civilius, dabar perspėja kitus laikytis atokiau. Mes puikiai suprantame, ką tai reiškia. Rusija nori pasėti baimę, paniką. Izoliuoti Ukrainą. Tai nepavyks. ES niekur nesitrauks. Mes liekame Kyjive. Mes liekame su Ukraina“, – pabrėžė K. Mathernova.
Ji teigė, kad grasinimai diplomatams ir tarptautinėms organizacijoms yra ne stiprybės, o nevilties ženklas.
„Kuo agresyvesnis ir grėsmingesnis tampa Kremlius, tuo aiškiau, kad Putino režimas supranta negalįs palaužti nei Ukrainos atsparumo, nei jos partnerių paramos. Kyjivas tvirtas. Ukraina tvirta. Ir mes taip pat“, – parašė diplomatė.
Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą K. Mathernova pavadino veidmainystės šedevru.
„Režimas, kuris metų metus bombarduoja gyvenamuosius namus, muziejus, gimdymo namus, mokyklas ir elektrines, dabar staiga prabyla „tarptautinės humanitarinės teisės“ ir „Ženevos konvencijų“ kalba“, – pridūrė ji.
Kaip anksčiau pranešė Ukrainos Kovos su dezinformacija centras, Rusijos Federacija Užsienio reikalų ministerijos lygmeniu grasina tolesniu teroru Ukrainos civiliams gyventojams. Rusijos užsienio reikalų ministerija paragino užsienio piliečius, įskaitant diplomatinių atstovybių darbuotojus ir tarptautinių organizacijų atstovus, kuo greičiau išvykti iš miesto, o Ukrainos sostinės gyventojus – nesiartinti prie karinės ir administracinės infrastruktūros objektų.