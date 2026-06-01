AFP analizė: Rusija į Ukrainą gegužę paleido rekordiškai daug dronų

Remiantis Ukrainos oro pajėgų skelbiamų kasdienių ataskaitų suvestine, gegužę Rusija paleido 8 150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, taip pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą.
Rusų atakų akivaizdoje Kyjivas intensyvina prašymus sąjungininkams suteikti paramos oro gynybai.
Dar visai neseniai baigėsi tris dienas galiojusios paliaubos, kurios sužadino viltis dėl platesnių taikos pastangų, tačiau Kyjivas ir Maskva apkaltino viena kitą pažeidimais ir suintensyvino tolimojo nuotolio atakas.
Gegužę Rusija taip pat paleido 211 raketų – tai vienas didžiausių mėnesinių rodiklių. Tuo pat metu Kyjivas kreipėsi į JAV prašydamas skubios pagalbos dėl šaudmenų tiekimo savo priešraketinės gynybos sistemoms „Patriot“.
Gegužę Maskva surengė vieną intensyviausių per kurį laiką atakų prieš sostinę, kai raketa pataikė į gyvenamąjį namą per apšaudymą, nusinešusį dvi dešimtis gyvybių.
Praėjusį mėnesį Maskva taip pat tik trečią kartą per visą invaziją panaudojo savo branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, vadinamą „Orešnik“.
Oro pajėgų duomenimis, gegužę Kyjivas perėmė apie 91 proc. visų atskriejančių dronų ir raketų.
Tai rodo, kad Ukraina visoje šalyje sukūrė tvirtą oro gynybos sistemų tinklą, galintį numušti daugumą dronų, tačiau norėdama numušti Rusijos raketas šalis vis dar priklausoma nuo Vakarų sąjungininkų.
Ukrainos pareigūnai ne kartą įspėjo, kad priešraketinių sistemų ir šaudmenų atsargos senka.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį mėnesį tiesiogiai kreipėsi į JAV prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas pagalbos numušant Rusijos raketas.
Trūkumą dar labiau padidino karas Artimuosiuose Rytuose, dėl kurio JAV sąjungininkai sunaudojo didžiulius kiekius oro gynybos šaudmenų, saugodami objektus Persijos įlankoje.
D. Trumpas į Baltuosius rūmus sugrįžo praėjusiais metais, žadėdamas greitai užbaigti karą Ukrainoje, tačiau derybos įstrigo, Maskvai ir Kyjivui nesutariant dėl Rusijos teritorinių reikalavimų.
Diplomatinės pastangos dar labiau sugriuvo po to, kai Vašingtono dėmesys nukrypo į vasario 28 dieną prasidėjusį JAV ir Izraelio karą prieš Iraną.