Žiniasklaida: Putino aplinka įspėja jį, kad karo našta ekonomikai tapo nebepakeliama

Pareigūnai pasiūlė mažinti karines išlaidas, tačiau V. Putinas nurodė Finansų ministerijai rasti galimybių sutaupyti kitose biudžeto srityse ir neliesti gynybos. „Bloomberg“ tai apibūdino kaip ryškiausią vidinių nesutarimų Maskvoje ženklą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.
Anot „Bloomberg“, Gynybos ministerija ir kai kurie Kremliaus pareigūnai ne tik priešinasi tokiems karpymams, bet ir reikalauja daugiau finansavimo. Jie baiminasi, kad gynybos išlaidų sumažinimas pakenktų ekonomikai, nes daug Rusijos įmonių priklauso nuo gynybos sutarčių.
Du vyriausybei artimi šaltiniai „Bloomberg“ teigė, kad Gynybos ministerijos trūkumas 2026 metais gali siekti 3 trln. rublių (36 mlrd. JAV dolerių, 30,9 mlrd. eurų).
Rengdami 2026 metų biudžetą, pareigūnai manė, kad karas baigsis iki metų pabaigos, pranešė „Bloomberg“. Jie tikėjosi, kad karinės išlaidos 2026 metų antroje pusėje galėtų būti sumažintos po pernai rugpjūtį vykusio V. Putino susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) Aliaskoje.
Tačiau taika neatėjo, o dėl karo Artimuosiuose Rytuose smarkiai išaugusių naftos kainų nepakako Rusijos problemoms išspręsti. Bet kokiam reikšmingam Rusijos fiskalinės padėties pagerėjimui reikėtų, kad naftos kaina bent metus išliktų didesnė nei 100 JAV dolerių (85,9 euro) už barelį.