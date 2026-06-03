Žiniasklaida: Orbanas asmeniškai įsakė Vengrijoje sulaikyti Ukrainos inkasatorius

„Telex“, remdamasis keliais su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad V. Orbanas, kuris tuo metu vykdė nesėkmingą antiukrainietišką rinkimų kampaniją, asmeniškai įsakė sulaikyti du „Oščadbank“ furgonus, grynaisiais gabenusius apie 80 mln. JAV dolerių ir 9 kg aukso. Buvo skelbiama, kad šios transporto priemonės keliavo iš Austrijos į Ukrainą per Vengriją. Anot publikacijos, prie operacijos prisidėjo premjero biuras, kuris prižiūrėjo žvalgybos tarnybas.
V. Orbano atstovas Bertalanas Havasi komentare sakė, kad buvusios vyriausybės nariai visada laikėsi įstatymų ir kad valdžios institucijos sulaikymo operacijos metu veikė teisėtai.
Dabartinis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras jau sureagavo į žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus ir pareiškė, kad V. Orbanas turėtų būti patrauktas atsakomybėn už tai, kaip vadovavo žvalgybos tarnyboms.
„Viktoras Orbanas asmeniškai tiesiogiai kontroliavo teisėsaugos ir žvalgybos agentūras. Jis galėjo spręsti, ar vyks reidai ir ar bus atidėti tyrimai“, – trečiadienį tinkle „X“ parašė P. Magyaras.
P. Magyaras, kurio partija „Tisza“ rinkimuose iškovojo absoliučią daugumą parlamente, pažadėjo išardyti 16 metų gyvavusią autoritarinę ir korumpuotą V. Orbano sistemą. Jis jau įsteigė parlamentinį tyrimo komitetą, kuris išaiškintų V. Orbano vadinamosios neliberalios sistemos veiklą. Planuose taip pat numatoma nušalinti politinius lojalistus, tokius kaip šalies prezidentas, vyriausiasis prokuroras ir aukščiausi teisėjai, išslaptinti sutartis ir sukurti agentūrą, kuri sugrąžintų išgrobstytą valstybės turtą. P. Magyaras pažadėjo patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn.
Pasak Ukrainos pusei atstovavusio advokato Loranto Horvatho, Vengrijos valdžios institucijos šiuo metu tiria „Oščadbank“ transporto priemonių konfiskavimą, įskaitant neteisėtą septynių ukrainiečių sulaikymą. Po Vengrijoje įvykusių rinkimų prokurorai greitai ėmėsi veiksmų, kad būtų panaikinti visi kaltinimai, grąžintas konfiskuotas turtas ir paleisti įtariamieji.
Kaip jau skelbta, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha kovo 6 d. naktį pareiškė, kad Vengrijos valdžios institucijos Budapešte paėmė septynis „Oščadbank“ darbuotojus ukrainiečius „įkaitais“ ir konfiskavo jų gabenamus pinigus. Anot jo, septyni darbuotojai važiavo dviem banko transporto priemonėmis tranzitu tarp Austrijos ir Ukrainos ir gabeno grynuosius pinigus, teikdami įprastas tarpbankines paslaugas.
Vėliau tą pačią dieną Vengrijos mokesčių institucija patvirtino, kad buvo sulaikyti septyni „Oščadbank“ kurjeriai ir dvi transporto priemonės, gabenančios grynuosius pinigus, ir nurodė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl įtarimų pinigų plovimu.
Kurjeriai ukrainiečiai vėliau buvo išsiųsti iš Vengrijos.
(be temos)
(be temos)