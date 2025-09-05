 Žiniasklaida: JAV dislokuos tankų Estijoje, HIMARS mokomąjį dalinį perkels į Lietuvą

2025-09-05 18:10
BNS inf.

Estų gynybos ministras Hanno Pevkuras (Hanas Pevkuras), kurį citavo visuomeninis transliuotojas ERR, penktadienį sakė, kad JAV savo reaktyvinės salvinės ugnies sistemos HIMARS dalinį perkels į Lietuvą, o Estijoje vietoje jo dislokuos tankų dalinį.

HIMARS dalinys Estijoje buvo dislokuotas 2022 metais, Estijai pasirašius susitarimus pirkti įrangos iš JAV.

Amerikiečių dalinio vaidmuo buvo apmokyti Estijos kariuomenę, kaip naudotis reaktyvinės salvinės ugnies sistemomis. Nuo 2022-ųjų jis taip pat dalyvavo įvairiose karinėse pratybose.

Pirmos šešios estų nupirktos sistemos HIMARS buvo pristatytos balandį.

JAV minimą dalinį, kuris Estijoje ir taip buvo ilgiau nei planuota, dabar perkels į kaimynines šalis, sakė H. Pevkuras.

„Mes suinteresuoti, kad Latvija ir Lietuva taip pat taptų stipresnės“, – estų transliuotojui sakė jis.

Pasak ministro, junginys dabar bus perkeltas į Lietuvą, kur atliks panašų vaidmenį, o kai tai įvyks, į Estiją atkeliaus JAV armijos tankų dalinys.

Kokio dydžio dalinys atvyks, turėtų paaiškėti jam vėliau šį mėnesį atvykus, pridūrė H. Pevkuras.

