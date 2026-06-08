 Zelenskis susitiko su karaliumi Karoliu III, kalbėjosi su JAV pasiuntiniais

Zelenskis susitiko su karaliumi Karoliu III, kalbėjosi su JAV pasiuntiniais (Papildyta)

2026-06-08 22:41
ELTOS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su karaliumi Karoliu III. Valstybės vadovas apie susitikimą paskelbė „Telegram“ kanale.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

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„Kaip visada, gera audiencija pas Jo Didenybę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės karalių Karolį III“, – parašė V. Zelenskis.

Prezidentas padėkojo Jo Didenybei, Didžiosios Britanijos žmonėms ir visai Jungtinei Karalystei už nepalenkiamą paramą ukrainiečiams.

Per vizitą Londone V. Zelenskis pranešė premjerui Keirui Starmerui apie Ukrainos poreikius stiprinti oro gynybos pajėgumus ir apsaugoti energetikos infrastruktūrą prieš žiemos sezoną. Abu lyderiai taip pat suderino savo pozicijas prieš artėjančius tarptautinius ir aukščiausiojo lygio susitikimus.

Kalbėjosi su JAV pasiuntiniais

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis kalbėjosi su JAV prezidento atstovais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Tai žurnalistams patvirtino V. Zelenskio komunikacijos patarėjas Dmytro Lytvynas.

Paklaustas, ar Ukrainos prezidentas iš tiesų kalbėjosi su J. Kushneriu ir S. Witkoffu, D. Lytvynas atsakė: „Taip, jis kalbėjosi su jais oro uoste techninio sustojimo Kišiniove metu“.

Gegužės 31 d. „CBS News“ paskelbtame interviu V. Zelenskis pareiškė, jog tikisi, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris per dvi savaites apsilankys Kyjive.

 

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
Ukraina
Karolis III
karalius

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Komentarai

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Komentarai

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Taip
Juk šitas chacholų chuntos pajacas, zielionka nori įtraukti visą jievrosojūzą į karą su RUSIJA
2
0
Jo
Vemt ir šikt norisi kai pamatau šitą klouno zielios snukį !!!!!
2
0
Nesuprantu
Kas gali šnekėti su tuo neūžauga pusmetriniu žydų klounu zielia
2
0
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