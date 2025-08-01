Zelenskis: rusai siunčia neigiamus signalus

„Kalbėjausi su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu. Labai geras pokalbis – kaip visada. Deriname savo pozicijas, kad pasiektume reikšmingesnių rezultatų“, – rašė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad pokalbyje paliesti santykiai su JAV ir jų įtaka Rusijai.
„Deja, rusai šiuo metu siunčia neigiamus signalus dėl susitikimų ir tolesnės įvykių raidos. Smūgiai mūsų miestams ir kaimams tęsiasi. Kiekvieną dieną yra naujų aukų. Rusai reaguos tik į realų atsakomąjį spaudimą. Spaudimas yra būtinas. Mes jo tikimės. Reikia konkrečių Rusijos žingsnių – žingsnių tikros diplomatijos link“, – pabrėžė prezidentas.
Pasak jo, taip pat aktyviai dirbama dėl saugumo garantijų Ukrainai.
„Mūsų komandos aktyviai rengia tvirtų ir daugiašalių saugumo garantijų Ukrainai architektūrą ir čia dalyvauja visi – europiečiai, amerikiečiai ir kiti mūsų partneriai „Norinčiųjų koalicijoje“. Kariuomenės vadai, gynybos ministrai ir patarėjai saugumo klausimais – įvairiais lygmenimis rengiame būsimo saugumo komponentus. Spartiname detalių apibrėžimo procesą. Jau atėjo laikas organizuoti lyderių diskusijų formatą, kad būtų nustatyti svarbiausi prioritetai ir terminai“, – sakė V. Zelenskis.
Jis taip pat pakvietė A. Stubbą apsilankyti Ukrainoje.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 19 d. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo administracija siekia organizuoti tiesiogines derybas tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino, kad būtų pasiekti susitarimai dėl karo nutraukimo.
Rugpjūčio 22 d. V. Zelenskis pareiškė, kad rusai daro viską, kad tokiam Ukrainos, JAV ir Rusijos vadovų susitikimui būtų užkirstas kelias.