Zelenskis: Minskas turėtų liautis žaidęs šiuos žaidimus

Tai taikoma tiek bepiločių orlaivių, tiek raketų atakoms, feisbuke parašė jis. Pasak V. Zelenskio, šia nauja taktika Rusija mėgina apeiti Ukrainos gynybos linijas.
„Tai rizikinga Baltarusijai. Gaila, kad Baltarusija atiduoda savo suverenitetą Rusijos agresyvių ambicijų labui“, – parašė jis.
V. Zelenskis sakė, kad aktyvi gynyba nuo šios naujos atakų krypties yra sudėtinga, nes Rusija įkurdino visą įrangą smūgiams ant gyvenamųjų pastatų. Antenos ir kitos atakų prieš taikinius Ukrainoje valdymo sistemos dabar yra ant penkių aukštų civilinių daugiabučių stogų, sakė prezidentas, remdamasis Ukrainos žvalgyba.
„Tai visiškas žmonių gyvybių nepaisymas, Minskas turėtų liautis žaidęs šiuos žaidimus“, – parašė V. Zelenskis ir pridūrė, kad Ukrainos oro gynybai buvo nurodyta pakoreguoti savo strategiją.
Rusijos invazijos į Ukrainą pradžioje Baltarusija suteikė savo teritoriją kaip placdarmą galiausiai žlugusiam puolimui prieš Kyjivą. Baltarusijos kariuomenė aktyviai nedalyvauja kovose, tačiau potenciali grėsmė sukausto dideles Ukrainos pajėgas prie abiejų šalių sienos.