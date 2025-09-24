Zelenskis: Europa negali sau leisti prarasti Moldovą

„Rusija bando padaryti Moldovai tai, ką Iranas kadaise padarė Libanui, o pasaulio reakcija vėl yra nepakankama. Mes jau praradome Sakartvelą Europoje (...) ir jau daugelį metų Baltarusija taip pat artėja prie priklausomybės nuo Rusijos. Europa negali sau leisti prarasti ir Moldovos“, – sakė jis Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.
Artėjant sekmadienį vykstantiems Moldovos parlamento rinkimams, internete plinta klastotės ir nepagrįsti kaltinimai šalies proeupietiškai prezidentei Maiai Sandu (Majai Sandu), o analitikai perspėja, kad valstybė tapo Maskvos informacinio karo Europoje „bandymų poligonu“.
