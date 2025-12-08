Zelenskis atvyko susitikti su sąjungininkais iš Europos

Diskusijos vyksta po kelias dienas trukusių Ukrainos ir JAV pareigūnų derybų Majamyje, kurios šeštadienį baigėsi be akivaizdaus proveržio, bet V. Zelenskis įsipareigojo tęsti derybas.
Su derybomis susipažinęs pareigūnas pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad teritorija vis dar yra „problematiškiausias klausimas“ derybose, kuriomis siekiama užbaigti beveik ketverius metus trunkantį plataus masto karą.
AFP žurnalistas matė, kad K. Starmeris netrukus po 13 val. vietos (15 val. Lietuvos) laiku pasveikino V. Zelenskį Dauningo gatvėje, o tada jiedu susitiko su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.
K. Starmeris tvirtino, kad nespaus V. Zelenskio sutikti su D. Trumpo administracijos inicijuotu siūlymu, kurio pradinę versiją Ukrainos sąjungininkai kritikavo kaip pernelyg palankią Rusijai.
„Nespausiu prezidento“, – „ITV News“ sakė JK premjeras.
„Svarbiausia užtikrinti, kad jei karo veiksmai bus nutraukti, o tikiuosi, kad taip ir bus, tai bus teisinga ir ilgalaikė (taika), ir būtent į tai šią popietę ir sutelksime dėmesį“, – pridūrė jis.
Taip pat norima aptarti keblią temą – kaip Europa galėtų geriausiai panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas, kad padėtų Ukrainai.
Vienas britų pareigūnas žurnalistams sakė, kad K. Starmeris „šiandien informuos prezidentą Zelenskį apie mūsų platesnę paramą, įskaitant ir įšaldytų Rusijos aktyvų panaudojimą, dėl ko tikimės netrukus pamatyti veiksmų“.
Maskvos ambasadorius Vokietijoje praėjusią savaitę perspėjo, kad Europos Sąjungos (ES) planas panaudoti įšaldytas Rusijos lėšas Kyjivo kovai su Rusija finansuoti turėtų „toli siekiančių pasekmių“ Bendrijai.
„Šiek tiek nusivylęs“
Pirmadienį JK užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper lankosi Vašingtone, kur susitiks su savo kolega iš JAV Marco Rubio.
Tuo tarpu Maskva tęsia atakas Ukrainoje. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį sužeisti mažiausiai devyni žmonės, pranešė Ukrainos pareigūnai.
V. Zelenskis teigė, kad derybų Majamyje metu prisijungė prie savo derybininkų „labai esminiam ir konstruktyviam“ pokalbiui su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu.
„Ukraina yra įsipareigojusi toliau sąžiningai dirbti su Amerikos puse, kad būtų pasiekta tikra taika“, – socialiniame tinkle „Telegram“ sakė V. Zelenskis, pridurdamas, kad šalys susitarė „dėl tolesnių žingsnių ir derybų su Amerika formato“.
Tačiau D. Trumpas sekmadienį kritikavo savo kolegą iš Ukrainos, žurnalistams sakydamas: „Turiu pasakyti, kad esu šiek tiek nusivylęs, jog prezidentas Zelenskis dar neperskaitė pasiūlymo, kuris buvo pateiktas prieš kelias valandas.“
Praėjusią savaitę S. Witkoffas ir J. Kushneris Kremliuje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o Maskva atmetė kai kurias JAV pasiūlymo dalis.
Prieš pirmadienio derybas E. Macronas sukritikavo tai, ką pavadino Rusijos „eskalaciniu keliu“.
„Mes tęsime šias pastangas kartu su amerikiečiais, kad suteiktume Ukrainai saugumo garantijas, be kurių nebus įmanoma jokia tvirta ir ilgalaikė taika“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“.
„Turime toliau daryti spaudimą Rusijai, kad priverstume ją pasirinkti taiką“, – pridūrė jis.
Aptakios garantijos
Pradinis Vašingtono planas užbaigti karą apėmė sąlygą, kad Ukraina atsisakys žemių, kurių Rusijai nepavyko iškovoti mūšio lauke, mainais į saugumo pažadus, kurie neapima Ukrainos siekio prisijungti prie NATO.
Tačiau saugumo garantijų, kurias Ukraina galėtų gauti, kad apsisaugotų nuo bet kokios būsimos Rusijos invazijos, pobūdis iki šiol buvo gaubiamas netikrumo, išskyrus pradinį planą, kuriame teigiama, kad Kyjivo gynybai skirti lėktuvai galėtų būti dislokuoti Lenkijoje.
Nuo sausio, kai grįžo į valdžią, D. Trumpas jau nekart griežtai kritikavo Ukrainą, be kita ko, užsipuldamas ir V. Zelenskį už tai, kad jis esą nėra dėkingas už JAV paramą.
Tačiau jis taip pat nusivylė, kad jo pastangos įtikinti V. Putiną nutraukti karą, įskaitant viršūnių susitikimą Aliaskoje, nedavė rezultatų, ir neseniai jis paskelbė sankcijas kelioms Rusijos naftos įmonėms.
„Amerikiečiai daro spaudimą: „greičiau, greičiau, greičiau“, – AFP sakė su derybomis susipažinęs pareigūnas.
Jie pridūrė, kad Ukraina „negali sutikti su viskuo, neišsiaiškinusi detalių“.