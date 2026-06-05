Zelenskis atvirame laiške Putinui siūlo surengti tiesioginį susitikimą

Kiek anksčiau Kremliaus vadovas pripažino, kad po virtinės Ukrainos atakų Maskvai reikia sustiprinti savo oro gynybą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, raginęs abi puses užbaigti karą ir gyręsis, kad pradėjęs eiti pareigas galėtų užbaigti karą per vieną dieną, pareiškė, kad tiesioginis V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas būtų „puikus dalykas“, tačiau paragino abi puses eiti į kompromisus.
Kremlius pranešė, kad V. Putinui laiškas dar nebuvo parodytas, tačiau V. Zelenskis galėtų susitikti su V. Putinu Maskvoje „bet kuriuo metu“ – šį pasiūlymą Ukrainos lyderis savo laiške iš anksto atmetė.
„Ukraina siūlo užbaigti šį karą tiesioginiu mūsų ir jūsų bendradarbiavimu. Siūlau susitikti“, – laiške teigė V. Zelenskis.
„Siūlau nustatyti aiškią tokio susitikimo datą“, – sakė jis.
„Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų laikotarpiui“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis laišką paskelbė praėjus dienai po to, kai Ukrainos dronai smogė Sankt Peterburgui, V. Putino gimtajam miestui šią savaitę priimant didelį tarptautinį ekonomikos forumą.
Ukrainos lyderis ne kartą ragino susitikti su buvusiu KGB šnipu, teigdamas, kad tik tiesioginės derybos leis pasiekti susitarimą dėl teritorijos.
Tiesioginiai V. Zelenskio kreipimaisi į Rusijos vadovą yra reti.
„Aš pasiūliau tuos kompromisus“
D. Trumpas, praėjusiais metais sulaukęs kritikos dėl V. Zelenskio barimo Baltuosiuose rūmuose ir tuo pat metu kvietęs V. Putiną į viršūnių susitikimą Aliaskoje, teigė besidžiaugiantis, kad „jie galbūt kalbasi apie susitikimą“.
„Manau, kad mes prie to labai prisidėjome, – žurnalistams Ovaliajame kabinete, kuriame įvyko jo susidūrimas su Ukrainos lyderiu, sakė jis. – Manau, būtų puiku, jei jie susitiktų. Jie turėtų tai padaryti.“
Ilgai trukusios JAV vadovaujamos derybos nepadėjo šalims priartėti prie susitarimo, o D. Trumpo dėmesį iš esmės prikaustė karas su Iranu, kurį JAV ir Izraelis pradėjo prieš daugiau nei tris mėnesius.
„Jie abu darys kompromisus, aš pasiūliau tuos kompromisus, ir, žinote, mes prie to labai prisidėjome“, – apie Ukrainą ir Rusiją nekonkretizuodamas kalbėjo D. Trumpas.
Rusija pareikalavo, kad Ukraina pasitrauktų iš rytinio Donbaso regiono, kurio didelę dalį vis dar kontroliuoja Kyjivo kariuomenė, kaip išankstinės taikos derybų sąlygos.
Sankt Peterburge prieš pat paskelbiant V. Zelenskio kreipimąsi užsienio žurnalistams, įskaitant AFP, kalbėjęs V. Putinas vėl suabejojo Ukrainos lyderio teisėtumu.
Jo teigimu, klausimą, ar V. Zelenskis yra teisėtas Ukrainos vadovas, reikia „išanalizuoti“, 2024 metais pasibaigus jo pirmajai penkerių metų kadencijai.
Karo padėtis Ukrainoje draudžia rengti rinkimus karo metu, o V. Zelenskis pasiūlė surengti balsavimą arba referendumą dėl galutinio taikos susitarimo, jei bus visiškai nutraukta ugnis.
V. Putinas yra sakęs, kad su V. Zelenskiu susitiks tik tam, kad užbaigtų jau suderintą susitarimą, ir atmetė raginimus susitikti anksčiau.
„Zelenskis gali bet kada atvykti į Maskvą“, – po laiško paskelbimo valstybinė žiniasklaida citavo Kremliaus atstovą Dmitrijų Peskovą.
Putino atsakas
Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis yra atvira kompromisui dėl Ukrainos, atitinkančiam susitarimus, pasiektus Ankoridže, Aliaskoje.
V. Putino teigimu, Ukraina turi juos priimti, kad būtų sudarytas susitarimas dėl jau penktus metus vykstančio karo užbaigimo.
V. Putinas sakė priėmęs D. Trumpo kompromisinius pasiūlymus iš Aliaskos susitikimo, pažymėdamas, kad jie galėtų „tapti susitarimų tarp Rusijos ir Ukrainos pagrindu ir užbaigti konfliktą“.
Per šį susitikimą Maskva paprašė Vašingtono daryti spaudimą Ukrainai pasitraukti iš Donbaso, apimančio tiek Luhansko, tiek Donecko sritis, ukrainiečių portalui „The Kyiv Independent“ balandį patvirtino vienas su diskusijomis susipažinęs asmuo.
Maskva siekia visapusiško susitarimo, o ne laikinų paliaubų, sakė Kremliaus vadovas.
„Nėra poreikio stabdyti karo veiksmų, kad prasidėtų derybos, – teigė jis. – Žinoma, Ukrainos pusė norėtų, kad mes sustabdytume Rusijos kariuomenės puolimą. Tačiau būtų geriau užbaigti karą sutariant dėl kompromisų, kurie buvo aptarti Ankoridže.“