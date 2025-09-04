Zelenskis apie susitikimą su Putinu: rezultatas turėtų būti karo pabaiga

„Susitikimas su (Rusijos prezidentu Vladimiru) Putinu yra būtinas. Tai ne noro, o būtinybės klausimas. Mes palaikome tokį susitikimą bet kokiu formatu: trišaliu arba dvišaliu“, – nurodė V. Zelenskis. Jis kartu pažymėjo, kad Rusija daro viską, jog šį susitikimą atidėtų.
„Mūsų partneriai amerikiečiai mus informavo, kad V. Putinas pakvietė mane į Maskvą. Atrodo, kad jie nori, jog susitikimas neįvyktų, todėl jie mane ir kviečia. Rusija pradėjo kalbėti apie susitikimą, o tai nėra blogai, bet kol kas nematome jų noro užbaigti karą“, – akcentavo valstybės vadovas. Pasak jo, tokio lygio susitikime lyderiai turi pasiekti konkretų rezultatą, „pageidautina – karo pabaigą“.