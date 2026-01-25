Volodymyras Zelenskis: teritorinis vientisumas turi būti gerbiamas, Abu Dabyje ieškoma kompromiso

„Mūsų pozicija dėl mūsų teritorijos ir teritorinio vientisumo, kuris turi būti gerbiamas – šios pozicijos nekartosiu, jūs visi ją žinot. Mes kariaujame už savo valstybę, nekariaujame svetimos valstybės teritorijoje, todėl kokie gali būti klausimai mums? Tai čia tiesiog dvi skirtingos principinės pozicijos – ukrainietiška bei rusiška, o amerikiečiai bando rasti kompromisą. Einame link to, kad ir toliau bendrausime trišaliame formate“, – spaudos konferencijoje Vilniuje sekmadienį sakė V. Zelenskis.
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar trišalėse derybose Abu Dabyje buvo aptartas galimas Donbaso teritorijų atsisakymas.
Diskusijos Abu Dabyje, anot ukrainiečių lyderio, yra „pirmas žingsnis“, siekiant rasti kompromisą.
„Tačiau kompromisui reikalinga tai, kad visos šalys būtų jam pasiruošusios, tame tarpe ir Amerikos pusė“, – sakė jis.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad trišalis susitikimas buvo ne tik diplomatų tarpe, tačiau ir kariškių, aptartas 22 punktų planas ir probleminiai klausimai, „kurių buvo labai daug, bet jų kiek sumažėjo“.
„Ir pakankamai ilgą laiką Rusija nori padaryti viską, ką gali, kad Ukrainos nebūtų mūsų valstybės rytuose. Suprantama, jog tai yra jų tikslas ir žinoma jie stengiasi jo siekti. Fronte kol kas to padaryti negali“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.
Kaip rašė BNS, šeštadienį Abu Dabyje baigėsi antrasis trišalių derybų tarp Kyjivo, Maskvos ir Vašingtono raundas.
Penktadienį Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) sostinėje prasidėjusiomis derybomis siekiama susitarti dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) plano, kuriuo norima nutraukti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos invaziją.
Kremlius penktadienį kartojo savo reikalavimą Kyjivui išvesti savo pajėgas iš Ukrainos rytinio Donbaso regiono.
