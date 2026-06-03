 Volodymyras Zelenskis sako esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Vladimiru Putinu karui užbaigti

Volodymyras Zelenskis sako esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Vladimiru Putinu karui užbaigti

2026-06-03 20:47
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, jog siekdamas, kad pasibaigtų karas, yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska Pravda“.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

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Jis tai pareiškė per spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute), kurią transliavo Ukrainos visuomeninis transliuotojas „Suspilne“.

„Mes nuolat palaikome ryšį su amerikiečių puse dėl mūsų derybininkų. Laukiame derybų komandos atvykimo, tačiau, mano nuomone, tai trunka per ilgai. Deja, Jungtinėms Valstijoms šiuo metu Ukraina nėra prioritetas – jiems svarbiausias klausimas yra Iranas. Deja, mes stovime šių karų eilėje“, – kalbėjo ukrainiečių lyderis.

V. Zelenskis pažymėjo, kad Jungtinės Valstijos tebėra pagrindinis veikėjas, galintis pastūmėti V. Putiną link karo užbaigimo, ir kad geriausias variantas Ukrainai yra į derybas įtraukti ir Jungtines Valstijas, ir Europą.

„Mes pritariame bet kokiam formatui ir aš esu pasirengęs tiesioginėms deryboms su Putinu, kad šis karas pasibaigtų, užuot laukus eilėje, kol visi išspręs visus konfliktus pasaulyje, ir tik tada ateis mūsų eilė“, – sakė jis.

„Ačiū mūsų ginkluotosioms pajėgoms – turime didžiulę jėgą mūšio lauke ir pasiekėme labai didelę pažangą vykdydami smūgius giliai Rusijos teritorijoje“, – pridūrė jis.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
Vladimiras Putinas
tiesioginės derybos
Ukraina

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Jau seniai reikėjo daryti taiką.
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Meluoja chokolas
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