Volodymyras Zelenskis: Rusija rengia papildomą mobilizaciją (žiniasklaida)

Apie tai praneša ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“.
„Taip pat gauname vis daugiau Rusijos vidinės informacijos apie pasirengimą papildomai mobilizacijai valstybėje agresorėje. Visų pirma, tai daroma siekiant kompensuoti ypač didelius Rusijos kariuomenės nuostolius okupuotoje Ukrainos teritorijoje“, – parašė ukrainiečių lyderis.
„Rusijos politinė vadovybė užsibrėžė užduotį padidinti okupacinį kontingentą, o tai reiškia mažiausiai dešimtis tūkstančių papildomų karių. Taip pat turime duomenų apie tolesnę mobilizacijos plėtrą. Būtent šiuo tikslu Rusijos valdžia paspartino vadinamųjų mobilizacijos įsakymų išdavimą“, – pažymėjo jis.
„Šiuos Rusijos žingsnius vertiname kaip patvirtinimą, jog Maskva nesirengia tikrai diplomatijai“, – pabrėžė V. Zelenskis ir pridūrė, kad Ukraina pasidalys turimais duomenimis su savo partneriais.
„Rusija privalo baigti savo karą, o pasaulis turi svertų. Dirbame visais lygmenimis, kad apgintume Ukrainą ir paskatintume Rusiją imtis diplomatijos“, – parašė ukrainiečių lyderis.