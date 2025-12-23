Vokietijos oro bendrovė „Lufthansa“ pradeda minėti 100-ąsias įkūrimo metines

Pirmasis lėktuvas su specialiu šį jubiliejų pažyminčiu apipavidalinimu nusileido Frankfurte. Ant naujo lėktuvo „Boeing 787-9“ fiuzeliažo nupiešta didžiulė gervė – bendrovės logotipas – ir skaičiai „1926 | 2026“.
Tai vienas iš šešių lėktuvų, kuriuos „Lufthansa“ planuoja papuošti jubiliejinėmis spalvomis, siekdama paminėti oro bendrovės ištakas prieš šimtą metų.
„Lufthansa“ teigimu, jubiliejinis „Dreamliner“ lėktuvas bus naudojamas pirmiesiems reguliariems skrydžiams po kelių savaičių. Jubiliejinis lėktuvų parkas turėtų būti baigtas formuoti 2026 m. rudenį.
Sausio 6 dieną sueis 100 metų nuo pirmosios bendrovės „Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft“ įkūrimo 1926-aisiais.
„Lufthansa“ ketina oficialiai pažymėti šimtmetį balandžio mėnesį, atsižvelgdama į pirmojo bendrovės oficialaus skrydžio datą – 1926 m. balandžio 6 d.
Nors šiandieninė „Lufthansa Group“ teisiškai neturi jokių sąsajų su savo pirmtake, veikusia nacių laikais, bendrovė laiko jos ankstyvąją istoriją savo aviacijos ir techninio paveldo dalimi.
Tik 1955 m. balandžio mėnesį, praėjus beveik 10 metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, buvo vėl pradėti reguliarūs skrydžiai su „Lufthansa“ pavadinimu.
