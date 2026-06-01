 Vokietijoje radus dvi Antrojo pasaulinio karo laikų bombas, evakuota 1,6 tūkst. žmonių

Vokietijoje radus dvi Antrojo pasaulinio karo laikų bombas, evakuota 1,6 tūkst. žmonių

2026-06-01 00:42
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Vokietijos Osnabriuko mieste sekmadienį neutralizuotos dvi Antrojo pasaulinio karo laikų bombos. Dėl to 1,6 tūkst. gyventojų kelioms valandoms turėjo palikti savo namus. 

<span>Vokietijoje radus dvi Antrojo pasaulinio karo laikų bombas, evakuota 1,6 tūkst. žmonių</span>
Vokietijoje radus dvi Antrojo pasaulinio karo laikų bombas, evakuota 1,6 tūkst. žmonių / EPA-ELTOS nuotr.

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Viena bomba buvo nukenksminta, o kita  neutralizuota kontroliniu sprogimu. Abi jos svėrė po 50 kg.

Bombos buvo rastos buvusios krovinių geležinkelio stoties teritorijoje, kurioje iškils naujas miesto kvartalas. Šioje teritorijoje jau keliskart buvo rasta senų nesprogusių bombų.

Miesto duomenimis, iki šiol buvo surengtos aštuonios operacijos,, kurių metu iš viso neutralizuotos 23 bombos. Dėl to kartais teko vykdyti gana didelio masto evakuacijas. Didžiausia iki šiol evakuacija vyko 2025 m. liepos mėnesį, kai namus buvo priversti palikti 20 tūkst. žmonių.

 
Šiame straipsnyje:
Vokietija
Antrojo pasaulinio karo laikų bombos
nesprogusios bombos

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Komentarai

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Komentarai

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sajungininku
atmintine dovana ateities kartoms.... paprovokuokit rusus bus jum riesuteliu... ...prisimenu zalgyrio laikus kai demokratijos sviesos ir laisves nesejai degine lietuvos kaimus... gavo...nieko asmenisko tiesiog biznis...apipleskim savo vaikus, inflecijos vezdu atimkim tevu santaupas , pribonementizuokim savo motina, aferistiskomis sutartimis suvarzykim kaimyno laisve ir garsiai saukdami rusai puola leiskim kontrobandinius balionus is baltarusu... gerove...tiesiog gerove... kekvienam zingsnije parkomatas ir isprogtakis QR kodu tikrintojas ir jo kolega kontrolierius...
2
-2
123
O bombos tai nerusiškos. .
2
0
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