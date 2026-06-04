Vokietijai nepavyko iškovoti vietos JT Saugumo Taryboje

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pripažino „skaudų pralaimėjimą“. Opozicija rezultatą pavadino „gėdingu“ ir pareiškė, kad dėl to atsakomybė tenka ir kancleriui Friedrichui Merzui.
Balsavimo rezultatus paskelbė buvusi Vokietijos diplomatijos vadovė Annalena Baerbock, šiuo metu einanti JT Generalinės Asamblėjos pirmininkės pareigas. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131. Vokietija su 104 balsais liko trečia ir liko be vietos. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio dvejus metus priklausys galingiausiai JT institucijai kaip nenuolatinės narės.
Kancleris F. Merzas pažymėjo, kad nors „tikslas nepasiektas“, Vokietija ir toliau bus „patikimas daugiašalės sistemos ramstis“. J. Wadephulas taip pat sakė, kad Vokietija ir nepriklausydama Saugumo Tarybai toliau kovos už „taiką ir saugumą“ bei veiksnias Jungtines Tautas.
J. Wadephulas kelias dienas viešėjo Niujorke, agituodamas už Vokietijos kandidatūrą. Po balsavimo jis kalbėjo apie „tikrą nusivylimą“. Anot ministro, pirmiausiai iš Rusijos būta pasipriešinimo Vokietijos kandidatūrai, nes Berlynas remia Ukrainą.
Vokietija yra viena didžiausių JT įnašų mokėtojų ir nuo susivienijimo reguliariais intervalais siekia vietos aukščiausioje JT institucijoje – iki šiol šalį visada lydėjo sėkmė. Iš viso Vokietija iki šiol šešis kartus priklausė Saugumo Tarybai kaip nenuolatinė narė, pastarąjį kartą – 2019/2020 metais.
JT Saugumo Tarybai priklauso iš viso 15 valstybių: penkios veto teisę turinčios nuolatinės narės – JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, Kinija ir Rusija – bei dar dešimt šalių, kurias JT Generalinės Asamblėja kaskart renka dvejiems metams.
Dabar buvo renkamos penkios nenuolatinės narės. Be ES šalių Portugalijos ir Austrijos laimė nusišypsojo Afrikos šaliai Zimbabvei, Karibų jūros valstybei Trinidadui ir Tobagui, o Azijai skirta vieta atiteko Kirgizijai.
Penkios naujai išrinktos šalys Saugumo Tarybos narėmis taps sausio 1 d. Jos prisijungs prie dar penkių, dirbančių institucijoje 2026–2027 m. laikotarpiu. Tai Kongo Demokratinė Respublika, Liberija, Latvija, Kolumbija ir Bahreinas.
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