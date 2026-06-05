 Vladimiras Putinas sako nematąs prasmės dabar susitikti su Volodymyru Zelenskiu

Vladimiras Putinas sako nematąs prasmės dabar susitikti su Volodymyru Zelenskiu

2026-06-05 20:20
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė nematantis jokios prasmės susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

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Taip Rusijos lyderis atmetė Ukrainos vadovo viešame laiške išsakytą raginimą surengti tiesioginį susitikimą.

„Nematau prasmės susitikti. Ukrainos pusei prasminga tik sustabdyti mūsų ginkluotųjų pajėgų puolimą. Tai viskas. Ir mums reikia susitarimų“, – Sankt Peterburge vykstančiame Rusijos ekonomikos forume kalbėjo V. Putinas.

„Tegul dirba ekspertai, parengia tam tikrus sprendimus, o tada galėsime susitikti“, – pridūrė Kremliaus šeimininkas.

Rusijos prezidentas penktadienį taip pat pareiškė, esą karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Maskva pasieks savo tikslus.

„Kariniai veiksmai kada nors baigsis, mes taip manome. Be jokios abejonės, jie baigsis, kai tik pasieksime tikslus, kuriuos patys sau išsikėlėme“, – sakė V. Putinas.

Rusija reikalauja Ukrainos rytinio Donbaso regiono kontrolės, taip pat griežtų politinių ir karinių apribojimų Ukrainai.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Putinas
Volodymyras Zelenskis
taikos susitarimas

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Žydelis Vovanas atsisako susitikti su kitu Žydeliu irgi Vovanu, kol nebus aiškios sumos pasiūlyta...
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Kęstas
Ruginienė turės daugiau bėdų. Jūs galvojote, kad jei Lietuvos elitas, į Kaliningradą nusitaikiusių, Budrio, Nausėdos ir Ruginienės rankomis sukels ginkluotą Lietuvos konfliktą su Rusija,tai jūs pabėgsite į Vakarus. To nebus, Vakarai jus pasiųs mirti po sprogstančiais dronais: ES jau svarsto panaikinti apsaugos statusą karinio amžiaus ukrainiečiams. „Vokietija ir kitos ES valstybės narės nebeketina suteikti specialaus apsaugos statuso karinio amžiaus ukrainiečiams vyrams. Tuomet jie turėtų arba prašyti prieglobsčio, arba grįžti į savo šalį. Pagal šią sąlygą Vokietija yra pasirengusi pratęsti specialų ukrainiečiams taikomą statusą, kuris šiuo metu galioja iki 2027 m. kovo pradžios, dar metams“, – ketvirtadienį prieš konsultacijas su ES kolegomis Liuksemburge sakė Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas (CSU)." {Blogger)
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Curwa
Kaip če taip gražiai apie žmogžudį ir pedofilą gal papirkta kowno diena
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