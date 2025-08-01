Viktoro Orbano paslaptis: rūmai su zebrais

Prabanga ir egzotika
Hatvanpuštos kompleksas, esantis maždaug 40 km nuo Budapešto, įsikūręs šalia buvusio Austrijos erchercogo Jozefo (1776–1846) dvaro. Tai nėra paprastas ūkis, kaip teigia V. Orbanas, – fotografijos atskleidžia tikrą prabangos oazę.
Komplekse įrengtas palmių sodas – neįprastas elementas Vidurio Europos klimato sąlygomis, rodantis ypatingą investicijų mastą į šiltnamių infrastruktūrą ir šildymo sistemas. Egzotinių detalių mozaikoje – ir privatus zoologijos sodas, kuriame gyvena zebrai.
Ypač įspūdinga komplekso inžinerinė infrastruktūra. Po parko keliukais nutiestas šildymo kabelis, užtikrinantis, kad žiemą rūmų gyventojams problemų nekeltų sniegas ar ledas. Anot A. Hadházy, komplekso paklotas yra brangiausias, koks tik gali būti. Tokia technologija reikalauja milžiniškų investicijų ir rodo, kad projekto mastai itin viršija įprasto ūkio poreikius.
Komplekse išplėtota požeminių komunikacijų sistema. Politiko paviešintose fotografijose aiškiai matomas požeminis koridorius, jungiantis skirtingus pastatus. Toks sprendimas charakteringas didžiuliams dvarų kompleksams ir rodo kruopštų planavimą ir didžiulius finansinius išteklius.
Slaptos statybos
A. Hadházy atskleidė dramatiškų faktų apie statybų procesą. Ankstesnes fotografijas, viešumą pasiekusias prieš ketverius metus, padarė darbuotojas, kuris trumpai dirbo objekte ir greitai išėjo iš darbo, nes „jam tapo bjauru“. Dabar čia dirbantys statybininkai susiduria su griežtomis saugumo priemonėmis – iš jų atimami telefonai. Tokie suvaržymai rodo ypatingą slaptumo lygį, neįprastą paprastiems žemės ūkio projektams.
A. Hadházy savaitgalį surengė ekskursiją po Hatvanpuštą. Pirmojo tokio vizito metu susidomėję galėjo pažvelgti į kruopščiai aptverto komplekso teritoriją nuo kopėčių, pastatytų priešais metalinius vartus. Ekskursijoje dalyvavo keli tūkstančiai žmonių, tarp jų – keli, persirengę zebrais.
Turtinga tik aplinka
Formaliai kompleksas priklauso V. Orbano tėvui, o šalia esantis žemės sklypas su zebrais – jo vaikystės draugo Lőrinco Mészároso medžioklės bendrovei.
Vokietijos viešojo transliuotojo MDR cituojama portalo „Átlátszó“ žurnalistė Katalin Erdélyi atskleidė paradoksalią situaciją: „Pagal turto deklaracijas V. Orbanas yra vargšas, jis praktiškai nieko neturi. Tačiau visi jo giminaičiai: tėvas, žmona, vaikai, broliai, sūnėnas – turtingi, labai turtingi.“
Lőrincas Mészárosas, V. Orbano vaikystės draugas ir buvęs dujų įrangos meistras, per kelerius metus tapo turtingiausiu Vengrijos žmogumi. „Forbes“ skaičiuoja, kad jo turtas siekia 1,2 trln. forintų (beveik 3 mlrd. eurų).
Neskursta ir kiti V. Orbano bendražygiai. Anot K. Erdélyi, statybų ir transporto ministras Jánosas Lázáras turi pilį, kurią vadina medžioklės namu, ir yra supirkęs visą aplinkinę žemę ir miškus. „Kabineto ministro Antalo Rogáno dabartinė žmona demonstruoja 30–100 mln. forintų (72–240 tūkst. eurų) vertės drabužius, batus ir rankinukus, bet aiškinama, kad žmona drabužius tik pasiskolino“, – pasakojo žurnalistė.
Korupcija – (ne)įdomi?
Vengrija pagal organizacijos „Transparency International“ 2024 m. korupcijos suvokimo indeksą trečius metus iš eilės pripažinta labiausiai korumpuota ES nare. Sisteminės korupcijos įtarimai buvo viena iš priežasčių, dėl kurių ES užšaldė finansavimą Vengrijai.
Tačiau ar kova su korupcija – iš tiesų ta tema, kuri atves P. Magyarą į valdžią?
V. Orbano klano ir jo partijai „Fidesz“ artimų verslininkų praturtėjimo klausimus nuolat kelia pagrindinis premjero oponentas Péteris Magyaras, sėkmingai panaudodamas zebrų temą kaip politinį simbolį. Po daugelio „Fidesz“ vienvaldystės metų jo „Tisza“ tapo rimčiausia alternatyva. Keliose viešosios nuomonės apklausose P. Magyaro partija jau lenkia valdančiąją partiją ir turi daug šansų tapti svarbia jėga kitamet vyksiančiuose parlamento rinkimuose.
P. Magyaras žada radikalių sprendimų: atėjęs į valdžią pradėsiąs dvidešimties metų turto tyrimą prieš visus buvusius Vyriausybės narius ir jų artimuosius. „Nacionalinis turto susigrąžinimo ir apsaugos valdyba galės teikti užklausas dėl visos informacijos leidimus išduodančiuose organuose ir paminklų apsaugos valdymo struktūrose, taip pat apklausti investuotojus ir darbuotojus, dirbančius V. Orbano statybų aikštelėje“, – sako P. Magyaras.
Tyrimų instituto „Republikon“ prieš kelerius metus atlikta apklausa atskleidė rinkėjų požiūrį į korupciją. Instituto vadovas ekonomistas ir buvęs valstybės sekretorius Gáboras Hornas sako, kad vengrų rinkėjai pirmiausia rūpinasi savo problemomis. Rinkėjai supranta korupcijos blogį ir ja piktinasi, bet jų politiniam pasirinkimui lemiamos įtakos tai nedaro. Jie greičiau sprendžia pagal tai, kas žada jiems geresnį gyvenimą.
„Vengrijos visuomenei trūksta ilgalaikės perspektyvos. Galvojama trumpalaikiškai, nes gyvenimas žmonėms kelia trumpuoju laikotarpiu spręstinų klausimų: ar išgyvens iki mėnesio pabaigos, ar pagaliau su šeima galės išvykti atostogauti“, – MDR cituoja G. Horną. Opozicijos rinkėjai kritiškai vertina korupciją, bet net jiems tai nėra svarbiausia problema.
Iš kur kyla toks požiūris, G. Hornui lieka paslaptis. Kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse būtų neįprasta, kad politikai ar jiems artimi asmenys kauptų tokį turtą ir visuomenė tai priimtų. „Vengrijos viešoji nuomonė korupcijos klausimu yra apatiška. Jos liūdnas suvokimas apie politiką yra toks, kad visi politikai vagia, o kai ateis nauji politikai, jie darys tą patį“, – sako G. Hornas.
„Fidesz“ gynybos taktika
Suvokdama augančią grėsmę, apie korupciją netikėtu rakursu prabyla ir valdančioji „Fidesz“. Ministras J. Lázáras kovo pabaigoje išplatino griežtą žinią kritikuodamas valdžiai artimus verslininkus. Esą kai kurie iš jų piktnaudžiavo „Fidesz“ sudarytomis galimybėmis ir dabar bus „nušluoti kaip erkės“. Jis kritikavo ekstravagantišką gyvenimo būdą: „Asmeniškai man atsibodo prabanga, skraidymas, jachtos ir visi tie dalykai, kuriuos kai kurie šalies žmonės daro sudarius tam galimybių.“
J. Lázáras nepaminėjo konkrečių verslininkų ir pabrėžė, kad V. Orbanas „vis dar gyvena taip pat kaip prieš 25 metus“.
G. Hornas mano, kad „Fidesz“ pradėjo intensyviai spręsti šią problemą, nes jaučia, kad ekstravagantiškas praturtėjimas darosi nepriimtinas net jų pačių šalininkams. „Fidesz“ rinkėjų bazė dabar panaši dydžiu į „Magyar“ šalininkų stovyklą, todėl 2026 m. rinkimų baigtį lems neapsisprendę piliečiai.
