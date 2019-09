V. Putinas stebėjo didžiausias šiais metais savo šalies karines pratybas

Bendros pratybos „Centras 2019“ rodo, kad Rusija ir Kinija stovi „petys petin“, - sakė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu.

Susitikime su savo Kinijos kolega Wei Fenghe ministras pabrėžė, kad parengtas „didelis abiejų šalių bendradarbiavimo planas“. Jis bus patvirtintas kitą mėnesį. Plano detalės nežinomos. V. Putinas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas susitikime birželio pradžioje kalbėjo apie „beprecedentę“ šalių draugystę, kuri apima visas sritis.

Scanpix nuotr.

Manevruose, be kita ko, dalyvavo tankų daliniai, oro gynybos pajėgos ir desantininkai. Mokomuosius skrydžius vykdė beveik 130 kovinių sraigtasparnių iš Kinijos ir Rusijos. Rusų kariuomenė, be to, išbandė oro gynybos sistemą „Iskander M“. Pratybose dalyvavo ir grupė „Suchoi“ tipo naikintuvų.

Rusijos kariuomenė vis rengia tokias pratybas – ir ne tik tam, kad išbandytų savo kovinį pasirengimą ir atgrasytų priešą. Tikslas yra ir pademonstruoti ginkluotę – galimiems klientams užsienyje.

Pratybos dar truks iki šeštadienio. Jose taip pat dalyvauja kariai ir funkcionieriai iš Pakistano bei buvusių sovietinių respublikų Kirgizijos, Tadžikistano, Uzbekistano ir Kazachstano.