V. Putinas: dujų tranzito per Ukrainą nutraukimo rizika egzistuoja

V. Putinas Brazilijos sostinėje, kur dalyvavo BRICS grupės valstybių vadovų susitikime, savo šalies žurnalistams sakė, jog rusiškų dujų tranzito per Ukrainą nutraukimo riziką didina nauji Kijevo ieškiniai koncernui „Gazprom“. Be to, Rusijos prezidento, ši rizika reali ir dėl to, kad Ukraina gali nespėti iki šių metų pabaigos pertvarkyti savo dujų transportavimo sistemą pagal Europos Sąjungos reikalavimus, kaip kad pati to siekia, naujos tranzito sutarties pasirašymui.

Dujos negali vienu vamzdžiu tekėti dviem kryptimis. Tai – nesąmonė.

„Mes daug kartų sakėme – esame pasirengę dirbti su Ukraina tiek dėl mūsų dujų tranzito į Europą, tiek dėl jų tiekimo pačiai Ukrainai. Be to, mažesnėmis kainomis, nei tos, kuriomis Ukraina gauna tas pačias Rusijos dujas, bet tarsi reversu – iš Europos“, – sakė V. Putinas.

„Noriu, kad visi suprastų: joks reversas neįmanomas. Dujos negali vienu vamzdžiu tekėti dviem kryptimis. Tai – nesąmonė. Mes žinome, kaip tai daroma technologiškai. Vamzdis iš Ukrainos į Europą, koks nors žiedas, ir atgal į Ukrainą. (...). Arba tiesiogiai imamos dujos per išsišakojimus nuo tranzitinių dujotiekių, suskaičiuojant, perskaičiuojant, jog esą dujos gautos iš Europos“, – aiškino Rusijos prezidentas.

„Naftogaz“ pateikė dar vieną ieškinį arbitraže. Kažkokia nesąmonė! Jie tiesiog pablogina padėtį. (...) Ukraina nori tranzitą sutvarkyti pagal Europos reikalavimus ir prisiimė atitinkamus įsipareigojimus – mes neprieštaraujame. (...). Tačiau ar spės tai padaryti per likusi laiką?“, – kalbėjo V. Putinas.

Dabartinė „Gazprom“ ir „Naftogaz“ sutartis dėl rusiškų dujų tranzito per Ukrainą į Europą baigs galioti šių metų gruodžio 31-ąją, o dėl naujos kol kas nepavyksta susitarti.