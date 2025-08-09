Per uždraustos propalestiniečių grupės rėmėjų protestą Londone suimta 200 žmonių

„Tai tiesiog netiesa, – komentavo policija. – Esame tikri, kad kiekvienas, kuris šiandien atėjo į parlamento aikštę, kad iškeltų plakatą, remiantį „Palestine Action“, arba buvo sulaikytas, arba dabar yra sulaikomas“.
Per propalestinietiškus protestus Londone jau praėjusiomis savaitėmis būta daugybės sulaikymų. Vyriausybė pagal 2000 metų kovos su teroru įstatymą pripažino „Palestine Action“ teroristiniu susivienijimu ir jį uždraudė, kai grupuotės nariai įsiveržė į karinių oro pajėgų bazę Pietų Anglijoje ir raudonais dažais apipurškė lėktuvus. Už narystę organizacijoje ar paramą jai nuo liepos 5 d. yra baudžiama – gali grėsti iki 14 metų kalėjimo.
Britų Vidaus reikalų ministerija prieš protestą pareiškė, kad „Palestine Action“ nariai įtariami daugiau išpuolių, kurie apima „smurtą, sunkius sužalojimus ir didelę materialinę žalą“. Ataka prieš karinių oro pajėgų bazę padarė daugiau kaip 8 mln. eurų žalą.
JT ir žmogaus teisių organizacijos, tokios kaip „Amnesty International“, kritikavo „Palestine Action“ uždraudimą kaip grėsmę žodžio laisvei.
Naujausi komentarai