Ukrainos pareigūnai susitiko su raketų „Tomahawk“ gamintojais

Dvi dienas trukusio Ukrainos delegacijos vizito metu taip pat vyko pokalbiai su aukšto rango JAV pareigūnais. Vizitas surengtas prieš penktadienį planuojamą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą.
Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas sakė, kad jis kartu su kitais delegacijos nariais, tarp kurių buvo ir ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko, susitiko su „Lockheed Martin“ ir „Raytheon“ atstovais.
Bendrovė „Raytheon“ gamina ilgojo nuotolio raketas „Tomahawk“, kurias D. Trumpas svarsto siųsti Kyjivui.
Rusija, 2022 m. vasario mėnesį įsiveržusi į Ukrainą, perspėjo, kad raketų siuntimas Ukrainai nutrauktų jos ryšius su Vašingtonu ir sukeltų naują eskalacijos etapą.
„Mūsų bendradarbiavimas toliau plečiasi“, – socialiniame tinkle rašė A. Jermakas, pagirdamas JAV gamybos naikintuvus F-16, kuriuos pernai Ukrainai tiekė Europos šalys.
Ukraina siekia glaudesnio bendradarbiavimo su sąjungininkais ginklų gamybos srityje, ypač po to, kai mažinti JAV paramą Kyjivui žadėjęs D. Trumpas šių metų pradžioje pradėjo eiti pareigas.
J. Svyrydenko anksčiau sakė, kad susitiko su JAV iždo sekretoriumi Scottu Bessentu ir aptarė bendras investicijas ir bendradarbiavimą energetikos klausimais.