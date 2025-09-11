Ukraina po Ramšteino derybų užsitikrino naujas oro gynybos priemones ir finansavimą JAV ginklams

„Tikiuosi detalaus Ukrainos gynybos ministro Denyso Šmyhalio pranešimo dėl Ramšteino. Šiandien su juo susisiekiau“, – sakė V. Zelenskis. Valstybės vadovas nurodė, kad Ukraina jau užsitikrino naujas oro gynybos sistemas, ir kartu pažymėjo, jog partneriai yra pasirengę toliau finansuoti PURL programą, skirtą amerikietiškų ginklų įsigijimui.
„Taip pat aptariame papildomas lėšas mūsų ukrainietiškų ginklų gamybai, įskaitant tolimojo nuotolio bepiločius orlaivius, kad Rusija pajustų, kaip atrodo atsakas į karą“, – pabrėžė V. Zelenskis ir taip pat pridūrė, kad tęsiami darbai siekiant aprūpinti brigadas.
„Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Dėkoju visiems, kurie supranta, kad Rusija įsiklauso tik į jėgą ir atsižvelgia tik į stipriuosius. Ukraina, visa Europa, visi mūsų partneriai turi būti stiprūs. Labai tikimės stipraus Jungtinių Valstijų atsako“, – kalbėjo jis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis 30-ajame Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikime Ramšteino formatu vaizdo konferencijos būdu paragino partnerius stiprinti Ukrainos oro ir priešraketinę gynybą bei suteikti pajėgumų tolimojo nuotolio smūgiams.