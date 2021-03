Ukraina įvedė sankcijas 23 rusų pareigūnams ir trims prancūzų europarlamentarams

Ukraina įvedė sankcijas 23 rusų pareigūnams ir 3 prancūzų europarlamentarams, be Kijevo leidimo apsilankiusiems Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje.

Maskva Krymą nuo Ukrainos atplėšė ir aneksavo 2014-aisiais. Nuo tų pačių metų Ukraina kovoja su Rusijos remiamais separatistais savo rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose.

Kijevas kaltina Maskvą siunčiant karius ir ginklus šiam konfliktui kurstyti, o separatistus bei jų rėmėjus vadina teroristais.

Antradienį vakare Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė naujas, Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos paskelbtas sankcijas.

Prezidentūros interneto svetainėje paskelbtame asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąraše yra 23 rusų pareigūnai iš Vidaus reikalų ministerijos ir įvairių saugumo tarnybų, taip pat trys prancūzai iš Europos Parlamento kraštutinių dešiniųjų frakcijos „Identitetas ir demokratija“.

Prezidento įsake nenurodoma, kodėl Ukraina taikys sankcijas Virginie Joron (Viržini Žoron), Jeanui-Linui Lacapelle'iui (Žanui Lenui Lakapeliui) ir Philippe'ui Olivier (Filipui Olivjė), bet šie europarlamentarai pernai apsilankė Kryme be Ukrainos valdžios leidimo.

Maskvai aneksavus Krymą Kijevas uždraudė lankytis šiame pusiasalyje, išskyrus keliones sausuma per Ukrainos teritoriją. Rusija pastatė ir nuo 2018 metų naudoja tiltą į Krymą, be to, į pusiasalio oro uostus skraido lėktuvai iš Rusijos.

Sankcijos prancūzų europarlamentarams apima jų turto Ukrainoje įšaldymą, draudimą išvežti iš šalies kapitalą ir draudimą atvykti.

Sankcijų sąraše taip pat yra daugiau kaip 80 Rusijos kompanijų ir žiniasklaidos priemonių. Be kitų, finansinės sankcijos taikomos valstybinei naujienų agentūrai TASS, valstybės kontroliuojamam žiniasklaidos holdingui „Rossija segodnia“.

Praėjusį mėnesį Ukraina paskelbė sankcijas savo promaskvietiškam parlamentarui Viktorui Medvedčukui, uoliam Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkui.

Be to, vasarį V. Zelenskis uždraudė tris su V. Medvedčuku siejamus prorusiškus televizijos kanalus, siekdamas, kaip nurodė prezidentūra, sustabdyti Kremliaus propagandą.

Pastarosiomis savaitėmis Ukrainos rytuose vėl įvyko susirėmimų, pakursčiusių nuogąstavimus dėl naujo intensyvių kovų protrūkio po pernai paskelbto ugnies nutraukimo.