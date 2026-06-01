TVF, Pasaulio bankas ir TEA įspėja apie degalų trūkumą

„Pasaulinės naftos atsargos mažėja rekordiniu tempu dėl didelio tiekimo sumažėjimo per Hormuzo sąsiaurį, – bendrame pareiškime teigė šių agentūrų vadovai. – Jei gabenimo srautai neatsistatys į normalią padėtį, tolesnis spartus pasaulinių naftos atsargų eikvojimas prieš vasaros piko naftos paklausą Šiaurės pusrutulyje keltų didėjančią grėsmę degalų tiekimo saugumui, rinkos sąlygoms ir platesniam ekonomikos atsparumui.“
JAV ir Izraelio karas su Iranu įtraukė Artimuosius Rytus į konfliktą, o Teheranas atsakė smūgiais prieš Vašingtono sąjungininkus regione ir praktiškai užblokavo pagrindinį vandens kelią, kuriuo paprastai taikos metu gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos.
Balandžio mėnesį TVF, Pasaulio banko ir TEA vadovai paskelbė sudarysiantys grupę, kuri koordinuos agentūrų atsaką į krizę, ypač pažeidžiamų ekonomikų atžvilgiu. Savo naujausiame bendrame pareiškime jie vėl pabrėžė, kad dėl karo išaugusios energijos ir trąšų kainos daro neproporcingą poveikį mažesnes pajamas turinčioms šalims.
„Aukštesnės trąšų kainos kelia ypatingą susirūpinimą, nes daugelyje šalių prasideda sėjos sezonas“, – teigė jie.
Šių metų TVF pavasario susitikimuose organizacijos vadovė Kristalina Georgieva pabrėžė, kad karas privertė sumažinti pasaulinio augimo prognozę. TVF skaičiuoja, kad dėl konflikto ekonominių pasekmių pažeidžiamoms ekonomikoms reikės 20-50 mlrd. JAV dolerių finansinės pagalbos.
Šią savaitę fondas paskelbė, kad Bangladešas paprašė finansinės pagalbos paketo ir kad vyksta derybos dėl programos, skirtos padėti šiai Pietų Azijos šaliai, parengimo.
Karas turėjo didelės įtakos visame pasaulyje, ypač toms šalims, kurios labai priklauso nuo naftos ir dujų importo iš Persijos įlankos regiono. Šiai šalių grupei priklauso didžioji dalis Pietų ir Pietryčių Azijos.
Taip pat nukentėjo trąšų tiekimas, o nuo importo priklausomos šalys patyrė didelį smūgį, maisto saugumui tapus pagrindine problema.
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