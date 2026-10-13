TVF pagerino pasaulio ekonomikos augimo prognozę

TVF prognozuoja, kad šiemet pasaulio ekonomika augs 3,1 proc. – šiek tiek sparčiau nei liepą prognozuoti 3,0 proc., tačiau gerokai lėčiau nei 2025 m., kai augimas siekė 3,5 proc. Naujausioje pasaulio ekonomikos apžvalgoje nurodoma, kad 2027 m. augimas turėtų paspartėti iki 3,4 proc.
Ataskaita paskelbta pasaulio ekonomikos ir finansų politikos vadovams renkantis į Bankoką, kur vyksta TVF ir Pasaulio banko rudens susitikimai. Joje prognozuojama, kad JAV ekonomikos augimas tiek 2026 m., tiek 2027 m. išliks stabilus ir sieks 2,3 proc.
Prognozuojama, kad išsivysčiusių šalių ekonomikos bendras augimas šiemet sieks 2,1 proc., palyginti su 2,0 proc. 2025 m. Tačiau kitais metais augimas turėtų sulėtėti iki 1,9 proc.
Prognozėse atsižvelgiama į tai, kad šiemet naftos kainos pakils beveik 41 proc., o vidutinė barelio kaina sieks 96 JAV dolerius. Numatoma, kad pasaulinė infliacija 2026 m. sieks 4,7 proc., o kitais metais sumažės iki 4,1 proc. Taip pat daroma prielaida, kad iki kovo bus atnaujintas naftos ir dujų gabenimas per Hormuzo sąsiaurį, o sparčiai augusi DI paklausa ims stabilizuotis.
Nevienodas DI poveikis
TVF ekonomistų teigimu, spartus dirbtinio intelekto sektoriaus augimas padeda kompensuoti stipraus naftos ir dujų pabrangimo žalą ekonomikai, tačiau kartu kelia ir rizikų.
Tačiau šio augimo nauda pasiskirsto netolygiai: ataskaitos duomenimis, JAV ir Kinijai tenka daugiau kaip trys ketvirtadaliai pasaulinės grynosios kompiuterių lustų ir kitos su DI susijusios įrangos importo paklausos.
„Perspektyvos labai nevienodos“, – Bankoke žurnalistams sakė TVF Tyrimų departamento direktorė Silvana Tenreyro.
Ataskaitoje teigiama, kad ekonomikos augimas vis labiau koncentruojasi nedideliame šalių skaičiuje: 32 šalims tenka 95 proc. pasaulio ekonomikos augimo, nors balandį tokią dalį sudarė 54 šalys.
„Pasaulio ekonomikos augimas ne šiaip lėtėja ar spartėja – jis persiskirsto tarp šalių, priklausomai nuo to, kiek jas paveikė karo sukeltas tiekimo sukrėtimas ir kokio stiprumo yra su DI susijusi paklausa“, – teigiama ataskaitoje.
TVF Pinigų ir kapitalo rinkų departamento direktoriaus pavaduotojas Athanasios Vamvakidis sakė, kad galimas su DI sektoriumi susijęs akcijų rinkų kainų koregavimasis tėra viena iš rizikų. Kita didėjanti problema, pasak jo, yra augantis obligacijų pajamingumas ir kibernetinės grėsmės, kurios gali sutrikdyti finansų sistemų veiklą.
Dar viena svarbi Bankoke vykstančių susitikimų tema – DI poveikis užimtumui. TVF vadovė Kristalina Georgieva pirmadienį per vieną renginį šį poveikį apibūdino kaip „kad ir lėtai artėjantį, bet vis dėlto cunamį“.
„Skaičiuojame, kad ilgainiui DI paveiks apie 40 proc. darbo vietų visame pasaulyje – vienas darbo vietas jis papildys naujomis galimybėmis, kitų reikšmę sumažins, o dar kitas apskritai panaikins. Ir dalį šio poveikio matome jau dabar“, – sakė ji.
Viena pagrindinių problemų lieka įsiskolinimas
Praėjusią savaitę TVF vadovė paragino tiek turtingas, tiek skurdžias šalis veiksmingiau gerinti viešųjų finansų būklę, o politikos formuotojus – aktyviau stabdyti augantį įsiskolinimą.
Pasak S. Tenreyro, tai ypač svarbu šiuo metu, kai skolinimosi kaina yra didelė.
Šalims, kurias mažiau veikia dėl karo Irane kilę energijos išteklių tiekimo sukrėtimai ir kurios gauna naudos iš sparčios DI plėtros, pavyksta išlaikyti ekonomikos augimą. Tačiau besivystančiose ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse, kurios yra jautresnės naftos ir dujų kainų augimui, ekonomikos augimas šiemet sulėtės iki 3,7 proc., palyginti su 4,5 proc. 2025 m., teigiama ataskaitoje. Prognozuojama, kad kitais metais šių šalių ekonomikos augimas vėl paspartės iki 4,4 proc.
Gerokai prastesnė padėtis Artimuosiuose Rytuose ir Centrinėje Azijoje, kur šiemet prognozuojamas ekonomikos nuosmukis, o 2027 m. tikimasi atsigavimo ir 6,3 proc. augimo.
Prognozuojama, kad 21 euro zonos valstybės ekonomika šiemet augs 1,1 proc., o 2027 m. – 1,2 proc.
Antros pagal dydį pasaulio ekonomikos – Kinijos – augimas, pasak prognozių, šiemet sieks 4,5 proc., palyginti su 5 proc. 2025 m. Tai atitinka oficialų vyriausybės Pekine tikslą.
Tuo metu Indija, pasak prognozių, ir vėl bus sparčiausiai auganti iš didžiųjų pasaulio ekonomikų – jos augimas sieks 7 proc., palyginti su itin sparčiu 7,7 proc. augimu pernai.
TVF yra 191 valstybę vienijanti tarptautinė finansų institucija, teikianti paskolas ir siekianti skatinti ekonomikos augimą, finansinį stabilumą bei mažinti skurdą pasaulyje. Bankoke vykstančiuose susitikimuose finansų ministrai ir centrinių bankų vadovai vertins pasaulio ekonomikos būklę ir aptars strategijas, kaip užtikrinti finansinį stabilumą bei tvarų augimą.
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