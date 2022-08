Turkija nesureikšmina JAV sankcijų dėl ryšių su Rusija grėsmės

Nureddino Nebati (Nuredino Nebačio) komentarai socialiniame tinkle „Twitter“ yra pirmasis oficialus Ankaros atsakymas į JAV Iždo departamento laišką, pirmadienį išsiųstą turkų įmonėms.

JAV iždo sekretorės pavaduotojas Wally Adeyemo (Volis Adejemas) įspėjo Turkijos bankus ir bendroves, kad jiems bus taikomos antrinės sankcijos, jeigu jie bendradarbiaus su rusais, kuriems taikomos poveikio priemonės dėl Kremliaus invazijos į Ukrainą.

Turkijos prekybos su Rusija vertė nuo gegužės iki liepos išaugo beveik 50 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

N. Nebati pabrėžė, kad laiškas neturėtų „kelti nerimo mūsų verslo sluoksniuose. Turkija yra vienas svarbiausių politinės ir ekonominės galios centrų pasaulyje.“

NATO narė Turkija, palaikanti gerus santykius tiek su Maskva, tiek su Kyjivu, šiame konflikte stengiasi išlikti neutrali ir atsisako prisijungti prie tarptautinio sankcijų režimo.

Turkų prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas šio mėnesio pradžioje per viršūnių susitikimą Juodosios jūros kurorte Sočyje susitarė stiprinti ekonominį bendradarbiavimą.

JAV pareigūnai nerimauja, kad sankcijų sulaukę rusai steigia Turkijoje subjektus prekybai su išoriniu pasauliu.

Vašingtonas taip pat būgštauja, kad tą patį gali daryti ir Europos bendrovės, siekiančios apeiti ES sankcijas, įvestas Rusijos prekybai.

Pasak N. Nebati, Ankara yra „pasiryžusi plėtoti komercinius santykius su kaimyninėmis šalimis įvairiuose sektoriuose – visų pirma turizmo srityje – pagal modelį, kuriam netaikytinos sankcijos“.

JAV susirūpinimą iš dalies kelia Turkijos sprendimas pereiti prie mokėjimo rubliais už gamtines dujas, perkamas Ankaros iš su Kremliumi susijusios milžinės „Gazprom“.

Be to, Vašingtonas nerimauja, kad Rusija gali per Turkiją įsigyti technologijų, kurių eksportą uždraudė Vašingtonas ir ES.

Leidinio „The Wall Street Journal“ išanalizuoti duomenys rodo, kad nuo šių metų pradžios Rusijos verslininkai Turkijoje atidarė daugiau kaip 500 bendrovių – daugiau nei dvigubai daugiau negu pernai.

R. T. Erdoganas sako, kad Turkija turi išlikti „neutrali“ konflikte, nes šalies pramonė yra labai priklausoma nuo rusiškų energijos išteklių importo.