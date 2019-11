Turistams plūstant į Černobylį, Baltarusija stiprina savo sienų kontrolę

„Pasienio erdvė yra smarkiai užteršta radiacija. Žmonės neturėtų ten eiti“, – Baltarusijos naujienų agentūrai „Belta“ sakė pasienio apsaugos vadas Anatolijus Lappo. Anot jo, išilgai sienos su Ukraina jau skraido dronai. Netrukus turėtų būti įrengtos ir stebėjimo kameros.

Įstatymų pažeidėjai nebijo radiacijos, kalbėjo A. Lappo. Kontrolės, anot jo, yra svarbesnės nei kada nors anksčiau, nes vis daugiau turistų lankosi uždaroje zonoje. Tiems, kas iš Baltarusijos neteisėtai kerta valstybės sieną, gresia baudos.

Ukrainos pusėje turizmas regione išgyvena bumą. Šiais metais iki lapkričio pradžios, žinybų duomenimis, teritorijoje aplink sprogusią Černobylio elektrinę jau apsilankė per 107 tūkst. žmonių. Be to, pareigūnai vis sulaiko nuotykių ieškotojų, kurie savarankiškai nori apžiūrėti zoną.

Ketvirtasis Černobylio atominės elektrinės blokas per nepavykusį eksperimentą sprogo 1986 metų balandžio 26-ąją. Radiacija užteršė dideles teritorijas Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje.

Černobylis yra tik už 10 km nuo Baltarusijos sienos.