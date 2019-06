Tūkstančiai žmonių dalyvavo homoseksualų parade Jeruzalėje

Per paradą suimta 17 asmenų, tarp jų – vyras, turėjęs su savimi peilį. Prieš ketverius metus griežtų religinių pažiūrų žydas per eitynes Jeruzalėje nušovė 16-metę. Teismas vėliau žudikui skyrė kalėjimo iki gyvos galvos bausmę plius dar 31 metus. Jis jau 2005-aisiais per gėjų paradą Jeruzalėje švaistėsi peiliu.

Šių metų renginio moto buvo „Viena bendruomenė – daug veidų“. Jeruzalėje vyko ir priešiška demonstracija, kurią organizavo kraštutinių dešiniųjų organizacija „Lehava“. Ant jų plakatų buvo užrašyta: „Tai ne pasididžiavimas, o siaubas“.

Izraelis pastaraisiais dešimtmečiais tapo daug tolerantiškesnis homoseksualų atžvilgiu. Tačiau tos pačios lyties poros negali tuoktis, taip pat yra įsivaikinimo ir surogatinės motinystės problemų. Griežtos religinės partijos turi didelę įtaką premjero Benjamino Netanyahu vyriausybei. Jos atmeta įstatymų pataisas, kurios būtų palankios gėjams ir lesbietėms, nes laiko tai nusižengimu žydų religiniams principams.

Tarptautiniu mastu labiau žinomas homoseksualų paradas vyks Tel Avive birželio 14-ąją.