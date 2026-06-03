 Tūkstančiai žmonių Albanijoje protestavo prieš Trumpo žento statybų projektą

Tūkstančiai žmonių Albanijoje protestavo prieš Trumpo žento statybų projektą

2026-06-03 10:26
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Albanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į protestą prieš milijardinį prabangių statybų projektą, siejamą su JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu.

<span>Tūkstančiai žmonių Albanijoje protestavo prieš Trumpo žento statybų projektą</span>
Tūkstančiai žmonių Albanijoje protestavo prieš Trumpo žento statybų projektą / Scanpix nuotr.

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Per demonstraciją sostinėje Tiranoje žmonės laikė rankose plakatus su tokiais užrašais, kaip „Albanija neparduodama“.  Vienas pagrindinių protestuotojų reikalavimų yra stabdyti poilsio komplekso projektą dėl žalos aplinkai ir korupcijos.

Plakatuose buvo galima išvysti ir užrašą „Ivanka, eik namo“. Tai užuomina į J. Kushnerio žmoną, D. Trumpo dukterį. Prieš tai specialioji kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumo prokuratūra pranešė pradėjusi tyrimą dėl statybų projekto.

J. Kushnerio įmonė „Atlantic Incubation Partners LLC“ planuoja investuoti 1,4 mlrd. eurų, kad Albanijos Sazanio saloje atvertų prabangų poilsio kompleksą. Čia anksčiau buvo karinė bazė. Pernai Albanijos institucijos paspartino nekilnojamojo turto projektą, suteikdama J. Kushneriui „strateginio investuotojo“ statusą.

Albanijos vyriausybė jau seniai bando padėti savo ekonomikai pasitelkdama turizmą. Sazanio sala praeityje buvo naudojama tik kaip karinė bazė.

D. Trumpo šeima visame pasaulyje yra investavusi į prabangius projektus. Kritikai kaltina J. Kushnerį ir jo žmoną Donaldo Trumpo prezidentavimą išnaudojant savo verslams.

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Komentarai

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Komentarai

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Albanija
Europos musliu babaju nusikaltėliu šalis
0
-1
Vatnykas tipišk
Matyt, jie visi yra vatnykai, kaip aš.
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Trockis
Žydeliai jau ir iki Albanijos dasikasė. Naują Epšteino salą įrenginėja. Joje bus skiriami visokie pasaulio ir Europos komitetų ir komisijų pirmininkai, "tvarios aplinkos" ir"kosmoso" komisarai, prieš tai juos išrūrinant grupiniu būdu per visus galus ir įrašant į video.
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