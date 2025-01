Trys kino žvaigždės garsenybės tapo Trumpo ambasadoriais Holivude

„Man didelė garbė paskelbti Joną Voightą, Melą Gibsoną ir Sylvesterį Stallone specialiaisiais ambasadoriais puikioje, bet labai neramioje vietoje, Holivude, Kalifornijoje“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas. „Jie man tarnaus kaip specialieji pasiuntiniai su tikslu susigrąžinti Holivudą, per pastaruosius ketverius metus praradusį daug verslo užsienio šalims“, – pridūrė jis.

Visos trys įžymybės pastaruoju metu buvo siejamos su D. Trumpu ir jo rinkimų kampanija. Neaišku, kokie bus jų vaidmenys.

69 metų M. Gibsono pranešime sakoma, kad jis buvęs nustebintas, kaip ir kiti, bet atsiliepsiąs į raginimą padėti, nes tai jo pilietinė pareiga. Filmų „Narsioji širdis“ ir „Pašėlęs Maksas“ žvaigždė, neseniai per gaisrus Los Andžele praradęs namus, per rinkimų kampaniją palaikė respublikoną D. Trumpą ir kritikavo jo varžovę demokratę viceprezidentę Kamalą Harris.

78 metų S. Stallone pristatė D. Trumpą, kai šis savo Mar-a-Lago kurorte po rinkimų išėjo pasakyti pergalės kalbos. Aktorius lygino išrinktąjį prezidentą su pirmuoju Amerikos lyderiu, vadino jį „antruoju George‘u Washingtonu“. „Galite įsivaizduoti, koks be jo būtų pasaulis“, – sakė S. Stallone.

86 metų J. Voightas, vaidinęs filmuose „Vidurnakčio kaubojus“ ir „Perl Harboras“, seniai yra D. Trumpo šalininkas, vadinantis jį geriausiu prezidentu nuo Abrahamo Lincolno laikų.

Keleri metai Holivudui buvo sunkūs dėl COVID pandemijos, virtinės streikų ir konkurencijos su srautinio perdavimo paslaugomis. Tačiau analitikai netiki, kad naujieji pasiuntiniai galės reikšmingai padėti sunkiai besiverčiančiai pramonei. D. Trumpas laiko juos sąjungininkais ir gali panaudoti kalbėdamas apie pokyčius Holivude, bet vargu ar J. Voightas, S. Stallone ir M. Gibsonas mėgins išsiaiškinti, kaip atkurti kabelinę televiziją, padaryti srautinį perdavimą pelningesnį arba priversti Kiniją importuoti daugiau Holivudo filmų.

D. Trumpo santykiai su Holivudu kupini įtampos ir prieštaravimų. Pramogų pramonė iš dalies atsakinga už D. Trumpo iškilimą, prie to prisidėjo realybės šou „Mokinys“, sustiprinęs jo, kaip išmanaus verslininko, įvaizdį. Holivudas linkęs aukoti ir remti demokratus daugiau nei respublikonus, tad D. Trumpui paranku jį kritikuoti, be to, lengva vaizduoti kaip žmonių interesais nesirūpinančių turtuolių sambūrį.

Per pirmąją savo kadenciją D. Trumpas kritikavo kino pramonę kaip „rasistinę“, kuriančią „labai pavojingus“ filmus. Jis sakė, kad Holivudas daro „didžiulę meškos paslaugą šaliai“, kurdamas turinį, kuris kursto smurtą ir susiskaldymą. D. Trumpas puolė ir Kino akademiją, kad išrinko Pietų Korėjos filmą „Parazitas“ „Oskaro“ apdovanojimui už geriausią filmą. Jis sakė, kad užsienio filmas „nenusipelno" šios didžiausios garbės.

D. Trumpo pozicija imigracijos, klimato kaitos ir socialinio teisingumo klausimais sulaukė aštrios garsenybių, įskaitant tokių žvaigždžių kaip Meryl Streep ir Robertas De Niro, kritikos.

D. Trumpo specialieji ambasadoriai Holivude paskelbti likus vos keturioms dienoms iki jo inauguracijos Vašingtone sausio 20 dieną.