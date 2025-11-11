Trumpas užsipuolė skrydžių valdymo dispečerius

D. Trumpui nedirbančius aviacijos sektoriaus darbuotojus išvadinus nepatriotiškais, Nacionalinė skrydžių valdymo dispečerių asociacija (NATCA) per valdžios institucijų uždarymą be atlyginimo dirbančius narius pavadino „neapdainuotais herojais“ pareiškime, kuriuo ragino Kongresą nedelsiant jį užbaigti.
„Jau tikrai gana“, – pabrėžė profesinė sąjunga.
Šis ginčas išryškina augantį spaudimą aviacijos sektoriui, nes rekordiškai ilgas uždarymas tęsėsi jau 41-ą dieną. Kaip antradienį rašė ELTA, JAV Senatas pirmadienio vakarą pritarė finansavimo įstatymo projektui, kuriuo siekiama jį nutraukti, tačiau jį dar turi patvirtinti Atstovų Rūmai.
Skrydžių valdymo sektorius dar iki šio valdžios institucijų uždarymo susidūrė su darbuotojų trūkumu, o artėjant Padėkos dienos šventėms šalyje ypač išauga ir keleivių srautas.
Neskaičiuojant pirmadienį atšauktų 2,3 tūkst. skrydžių, buvo papildomai atidėta daugiau nei 8,7 tūkst. skrydžių, turėjusių pakilti iš ar skristi į JAV oro uostus, rodo svetainės „FlightAware“ duomenys. Vežėjai taip pat jau atšaukė 1,1 tūkst. skrydžių, numatytų antradieniui, pranešė skrydžių sekimo tarnyba.
Praėjusią savaitę D. Trumpo administracija nurodė dėl „personalo priežasčių“ 10 proc. sumažinti skrydžių skaičių dešimtyse oro uostų, įskaitant kai kuriuos iš tų, kuriuose keleivių srautai didžiausi šalyje.
Pirmadienį D. Trumpas socialiniame tinkle pagrasino, kad dispečeriai, kurie negrįš į darbą, turės „nemalonių finansinių pasekmių“.
„Visi skrydžių valdymo dispečeriai privalo grįžti į darbą, DABAR!!!“ – savo platformoje „Truth Social“ reikalavo JAV prezidentas.
D. Trumpas teigė rekomendavęs 10 tūkst. dolerių premiją „didiesiems patriotams“, nepaėmusiems laisvadienių per valdžios institucijų uždarymą.
Jo pareiškimas buvo paskelbtas baigiantis Nacionalinės skrydžių valdymo dispečerių asociacijos spaudos konferencijai, surengtai jos nariams antrą kartą iš eilės negavus atlyginimų.
Profesinės sąjungos pirmininkas Nickas Danielsas tuo metu Kongrese brendusi susitarimą vadino „teisingu žingsniu tinkama kryptimi“.
„Skrydžių valdymo dispečeriai neturėtų būti politiniai instrumentai valdžios institucijų uždarymo metu“, – sakė N. Daniels, kurio pareiškimai nuo spalio 1 d., kai baigėsi federalinis finansavimas, vis griežtėjo.
Pirmadienį, po D. Trumpo grasinimų socialiniame tinkle, NATCA paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad dispečeriai „nusipelno mūsų pagyrų“.
„Šios šalies skrydžių valdymo dispečeriai dirba be atlyginimo jau daugiau nei 40 dienų“, – pažymėjo profesinė sąjunga.
„Didžioji dalis šių aukštos kvalifikacijos profesionalų toliau atlieka vieną iš labiausiai stresą keliančių ir sudėtingiausių darbų pasaulyje, nors ir negauna atlyginimo. Daugelis dirba šešias dienas per savaitę ir dešimt valandų per dieną be jokio atlyginimo“, – pridūrė NATCA.
Demokratų kongresmenas Rickas Larsenas D. Trumpo komentarus vadino absurdiškais.
„Moterys ir vyrai, dirbantys ilgas valandas skrydžių valdymo bokštuose tam, kad aviacijos sistema nenustotų veikusi, nusipelno mūsų padėkos ir dėkingumo, o ne absurdiškų kaltinimų dėl jų patriotiškumo“, – sakė demokratas iš Vašingtono valstijos.
Po kelių valandų, per telefoninį interviu televizijos kanalui „Fox News“, D. Trumpas dar kartą pakartojo apie premijas, bet prisipažino nežinąs, iš kur joms būtų galima gauti lėšų.
„Nežinau. Gausiu iš kažkur... Aš visada gaunu pinigų iš kažkur“, – sakė milijardierius prezidentas.
„Bet kokiu atveju, tai nesvarbu“, – pridūrė D. Trumpas.
Perspektyvos išspręsti ilgiausią uždarymą JAV istorijoje pirmadienį atrodė geresnės, kai pakankamai demokratų JAV Senate prisijungė prie respublikonų ir priėmė įstatymo projektą dėl federalinio finansavimo iki sausio pabaigos.
Tačiau N. Danielsas pažymėjo, kad po ilgo valdžios institucijų uždarymo 2019 m. visi dispečerių atlyginimai buvo išmokėti tik po dviejų su puse mėnesių.
Jis pridūrė, kad taip pat nenumaldomai artėja ir sausio 30-oji, užsimindamas apie neaiškumą dėl to, kas nutiks, kai baigsis kito išlaidų įstatymo projekto galiojimas.
Konferencijoje taip pat dalyvavo Amy Lark, dirbanti skrydžių valdymo centre Virdžinijos valstijoje.
Jos šeima turi išsiversti be dviejų algų, nes ten pat dirba ir moters vyras.
„Vakar mano vaikai manęs paklausė, kiek laiko dar galėsime gyventi savo namuose. Atsakinėti į tokį klausimą buvo skaudu“, – sakė A. Lark.
